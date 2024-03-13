Скільки медзакладів в Україні під’єднані до швидкісного інтернету

У межах Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору та послуг в Україні понад 2 тисячі медичних закладів під’єднані до швидкісного інтернету.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що наразі уже 2058 медичних закладів України мають змогу користуватись швидкісним інтернетом та засобами доступу до нього.

У закладах встановлені Wi-Fi мережі, завдяки яким медичні працівники можуть швидко та безперебійно вносити дані до електронної системи охорони здоров’я.

Як зауважують у МОЗ, розширення інтернет-мережі полегшує доступ пацієнтів до цифрових сервісів.

"Це, до прикладу, дає можливість людям, особливо тим, які проживають у сільській місцевості, долучитися до державної програми «Доступні ліки». Програма дає можливість отримувати життєво необхідні ліки проти серцево-судинних хвороб, діабету, бронхіальної астми, розладів психіки та поведінки, епілепсії та нецукрового діабету, а також для профілактики інсультів та інфарктів", - наголошують у МОЗ.

Крім того, доступ до інтернету дозволяє впроваджувати й інші якісні та доступні електронні сервіси в сфері охорони здоровʼя.

"Це, зокрема: телемедичні рішення, за допомогою яких відновлюються пацієнти з нейросенсорними порушеннями, електронне документування реабілітаційного процесу з використанням МКФ тощо", - підкреслюють у МОЗ.

Телемедицина в Україні

Міністерство охорони здоровʼя ініціює зміни у законодавстві, які регулюють сферу телемедицини, щоб пацієнти могли здійснювати діагностику, консультування, реабілітацію навіть поза межами закладу охорони здоров’я.

У липні 2023 року Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію розбудови телемедицини в Україні.

Зауважимо, станом на кінець 2023 року до надання телемедичних послуг підключені 328 закладів охорони здоровʼя.

Телемедицина в Україні почала активно запроваджуватися ще у 2018 році у сільській місцевості із залучення лікарів-консультантів, щоб забезпечити надання медичної допомоги та реабілітації.

Кардинально підхід до застосування телемедицини та оцінки її ефективності, як вказують у МОЗ, змусили переглянути наслідки пандемії Covid-19 та особливо повномасштабне вторгнення Росії, коли багато громадян стали вимушено обмежені у можливостях отримання медичних послуг. Особливо це стосується людей, які перебувають у скрутних умовах і не мають можливостей звернутися до лікаря.

Розбудова телемедицини в Україні активно підтримується її західними партнерами. Так, стратегія була розроблена у співпраці та за технічної підтримки Проєкту сталого розвитку місцевої системи охорони здоров'я Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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