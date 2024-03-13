Сколько медучреждений в Украине подключено к скоростному интернету

В рамках Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства и услуг в Украине более 2 тысяч медицинских учреждений подключены к скоростному интернету.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения .

Отмечается, что уже 2058 медицинских учреждений Украины имеют возможность пользоваться скоростным интернетом и средствами доступа к нему.

В заведениях установлены Wi-Fi сети, благодаря которым медицинские работники могут быстро и бесперебойно вносить данные в электронную систему здравоохранения.

Как отмечают в Минздраве, расширение интернет-сети облегчает доступ пациентов к цифровым сервисам.

"Это, к примеру, дает возможность людям, особенно проживающим в сельской местности, присоединиться к государственной программе «Доступные лекарства». Программа дает возможность получать жизненно необходимые лекарства против сердечно-сосудистых болезней, диабета, бронхиальной астмы, расстройств психики и поведения, эпилепсии и несахарного диабета, а также для профилактики инсультов и инфарктов", - отмечают в Минздраве.

Кроме того, доступ в Интернет позволяет внедрять и другие качественные и доступные электронные сервисы в сфере здравоохранения.

"Это, в частности: телемедицинские решения, посредством которых восстанавливаются пациенты с нейросенсорными нарушениями, электронное документирование реабилитационного процесса с использованием МКФ и т.д.", - подчеркивают в Минздраве.

Телемедицина в Украине

Министерство здравоохранения инициирует изменения в законодательстве, регулирующие сферу телемедицины, чтобы пациенты могли осуществлять диагностику, консультирование, реабилитацию даже за пределами учреждения здравоохранения.

В июле 2023 года Кабинет Министров Украины одобрил Стратегию развития телемедицины в Украине.

Заметим, по состоянию на конец 2023 года к предоставлению телемедицинских услуг подключено 328 учреждений здравоохранения.

Телемедицина в Украине начала активно внедряться еще в 2018 году в сельской местности по привлечению врачей-консультантов, чтобы обеспечить медицинскую помощь и реабилитацию.

Кардинально подход к применению телемедицины и оценке ее эффективности, как указывают в Минздраве, заставили пересмотреть последствия пандемии Covid-19 и особенно полномасштабное вторжение России, когда многие граждане стали вынужденно ограничены в возможностях получения медицинских услуг. Особенно это касается людей, которые находятся в трудных условиях и не имеют возможности обратиться к врачу.

Развитие телемедицины в Украине активно поддерживается ее западными партнерами. Так, стратегия была разработана в сотрудничестве и технической поддержке Проекта устойчивого развития местной системы здравоохранения Агентства США по международному развитию (USAID).

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