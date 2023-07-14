Правительство одобрило стратегию развития телемедицины в Украине

Кабинет министров одобрил стратегию развития телемедицины в Украине и утвердил операционный план ее реализации на 2023-2025 годы. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В свою очередь, как указывают в Министерстве здравоохранения, принятая стратегия позволит повысить стандарты качества медицинской помощи с применением телемедицины.

Там напоминают, что этот вид помощи начал активно внедряться еще в 2018 году в сельской местности с привлечения врачей-консультантов для обеспечения медпомощи и реабилитацию.

Однако кардинально подход к применению телемедицины и оценке ее эффективности, как указывают в Минздраве, заставили пересмотреть последствия пандемии Covid-19 и особенно полномасштабное вторжение России, когда многие граждане стали вынужденно ограничены в возможностях получения медицинских услуг. Особенно это касается людей, которые находятся в трудных условиях и не имеют возможности обратиться к врачу.

"Телемедицина в Украине сегодня приобретает активное развитие: в учреждения здравоохранения, оказывающие первичную медицинскую помощь, поставлено около 4 тысяч мобильных телемедицинских аппаратно-диагностических комплексов. В областях начали работу региональные центры телемедицины, организовано телеконсультирование по отдельным направлениям в рамках предоставления экстренной медицинской помощи и так далее", – отметил министр Виктор Ляшко.

В профильном ведомстве отмечают, что это создает возможности для быстрого развития и внедрения современных телемедицинских технологий на базе электронной системы здравоохранения и интеграции в мировое телемедицинское сообщество.

Кроме того, развитие телемедицины в Украине активно поддерживается ее западными партнерами. Так, стратегия была разработана в сотрудничестве и технической поддержке Проекта устойчивого развития местной системы здравоохранения Агентства США по международному развитию (USAID).

Отметим также, что накануне Верховная Рада 230 голосами поддержала в первом чтении правительственный законопроект №9384, призванный расширить возможности применения телемедицинских технологий в Украине.

Документ предусматривает внесение изменений в основы законодательства о здравоохранении и закон об экстренной медицинской помощи: речь идет о дополнении терминологии; определении и урегулировании телереабилитации; дополнении принципов здравоохранения относительно применения современных цифровых технологий и телемедицины; соблюдении принципов безбарьерности.

Также предлагаемые изменения касаются предоставления медицинской и/или реабилитационной помощи с использованием телеконсультирования, теледиагностики и реабилитации; дополнения профессиональных обязанностей медицинских, фармацевтических работников и специалистов по реабилитации.

Как прокомментировала заместитель министра по цифровому развитию Мария Карчевич, расширение возможностей телемедицины является шагом для "присоединения к клубу прогрессивных стран мира", которые ввели телемедицину на законодательном уровне и видят ее стратегическим инструментом для развития общественного здоровья, реабилитации и системы здравоохранения в целом.

Отметим, что сейчас в Украине работает ряд пилотных проектов по оказанию медпомощи с применением различных телемедицинских платформ – Teladoc Solo platform (США/Великобритания), Rehabilitation Gaming System (Испания), Epiqar (США), System Carebits (Польша), Healthbot "Home Doctor" (Испания), а также телемедицинских систем обработки данных на базе искусственного интеллекта Brainscan (Польша) и AIDOC (США).

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