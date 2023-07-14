Уряд схвалив стратегію розбудови телемедицини в Україні

Кабінет міністрів схвалив стратегію розбудови телемедицини в Україні та затвердив операційний план її реалізації на 2023-2025 роки. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

В свою чергу, як вказують в Міністерстві охорони здоров'я, прийнята стратегія дозволить підвищити стандарти якості надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини.

Там нагадують, що цей вид допомоги почав активно запроваджуватися ще у 2018 році у сільській місцевості із залучення лікарів-консультантів, щоб забезпечити надання медичної допомоги та реабілітації.

Проте кардинально підхід до застосування телемедицини та оцінки її ефективності, як вказують у МОЗ, змусили переглянути наслідки пандемії Covid-19 та особливо повномасштабне вторгнення Росії, коли багато громадян стали вимушено обмежені у можливостях отримання медичних послуг. Особливо це стосується людей, які перебувають у скрутних умовах і не мають можливостей звернутися до лікаря.

"Телемедицина в Україні сьогодні набуває активного розвитку: до закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, поставлено близько 4 тисяч мобільних телемедичних апаратно-діагностичних комплексів. В областях почали роботу регіональні центри телемедицини, організовано телеконсультування за окремими напрямами в рамках надання екстреної медичної допомоги тощо", – зазначив міністр Віктор Ляшко.

У профільному відомстві зазначають, що це створює можливості для швидкого розвитку і впровадження сучасних телемедичних технологій на базі електронної системи охорони здоров’я та інтеграцію в світову телемедичну спільноту.

Крім цього, розбудова телемедицини в Україні активно підтримується її західними партнерами. Так, стратегія була розроблена у співпраці та за технічної підтримки Проєкту сталого розвитку місцевої системи охорони здоров'я Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Зазначимо також, що напередодні Верховна Рада 230 голосами підтримала у першому читанні урядовийзаконопроєкт №9384, що покликаний розширити можливості застосування телемедичних технологій в Україні.

Документ передбачає зміни до основ законодавства про охорону здоров’я та закону про екстрену медичну допомогу: йдеться про доповнення термінології; визначення та врегулювання телереабілітації; доповнення принципів охорони здоров'я щодо застосування сучасних цифрових технологій та телемедицини, дотримання принципів безбар’єрності.

Також пропоновані зміни стосуються надання медичної та/або реабілітаційної допомоги із застосуванням телеконсультування, теледіагностики та телереабілітації; доповнення професійних обов’язків медичних, фармацевтичних працівників і фахівців з реабілітації тощо.

Як прокоментувала заступниця міністра з питань цифрового розвитку Марія Карчевич, розширення можливостей телемедицини є кроком для "долучення до клубу прогресивних країн світу", що запровадили телемедицину на законодавчому рівні та вбачають її як стратегічний інструмент для розвитку громадського здоров’я, реабілітації та системи охорони здоров’я загалом.

Зазначимо, що наразі в Україні працює низка пілотних проєктів щодо надання медичної допомоги із застосуванням різноманітних телемедичних платформ – Teladoc Solo platform (США/Велика Британія), Rehabilitation Gaming System (Іспанія), Epiqar (США), System Carebits (Польща), Healthbot "Home Doctor" (Іспанія), а також телемедичних системи обробки медичних даних на базі штучного інтелекту Brainscan (Польща) та AIDOC (США).

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