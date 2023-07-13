Євросоюз надасть Україні понад €4,6 мільйона на розвиток медицини

Після того, як Україна підписала з Європейським Союзом угоду про участь у програмі "EU4Health", Міністерство охорони здоров’я подало заявки на участь у 9 проектах, які були схвалені Європейською комісією. Пізніше ЄК підтвердила виділення на їх реалізацію понад 4,6 мільйона євро загального фінансування.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Кошти будуть спрямовані на такі проєкти, як: профілактика серцево-судинних захворювань та діабету; профілактика і моніторинг онкологічних та інших неінфекційних захворювань, посилення інфекційного контролю у лікарнях та серед медичних працівників; покращення діагностики рідкісних захворювань та обмін досвідом у їх лікуванні між країнами ЄС.

"Угода дозволяє системі охорони здоров’я України інтегруватися в європейський простір. Вона передбачає значне фінансування на рівні Європейського Союзу для підтримки медичних систем та ініціатив громадського здоров’я. Це сприятиме підвищенню рівня доступності українців до медичних послуг та розвитку системи ранньої діагностики неінфекційних захворювань, зокрема онкологічних та серцево-судинних захворювань", — зазначив заступник Міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

На даний час відбувається підготовка до підписання грантових угод, а старт проектів запланований на кінець 2023 — початок 2024 рр. Зазвичай, тривалість реалізації таких проєктів складає від 2 до 4 років.

Зазначається, що 5 проєктів буде реалізовувати Центр громадського здоров’я МОЗ України. По одному проєкту отримають Охматдит, Український центр трансплант-координації, ДП "Електронне здоров’я" та Державний експертний центр МОЗ України.

Окрім цього, в рамках програми "EU4Health-2023" було оголошено 12 відкритих конкурсів з метою фінансування ініціатив та програм у наступних напрямах: рівний доступ до медичної допомоги, ментальне здоров'я, неінфекційні захворювання, онкологія та медичне обладнання. Загальний бюджет для цих відкритих конкурсів складає майже 20 мільйонів євро.

Також, в рамках даної програми фінансування на реалізацію ініціатив можуть отримати неурядові організації та бізнес.