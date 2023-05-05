За рік роботи United24 на потреби української медицини задонатили 1,4 млрд грн

За рік роботи ініціативи United24 на підтримку охорони здоров’я України небайдужі з 110 країн світу задонатили майже 1,4 мільярди гривень. Про це повідомили в міністерстві охорони здоров‘я.

Кошти надходять на спеціальний рахунок Національного банку України, закріплений за Міністерством охорони здоров'я.

Зокрема, за зібрані донати вдалося придбати 28 дитячих і 38 і транспортних апаратів ШВЛ, 13 броньованих евакуаційних авто, 172 апаратів вакуумної терапії ран, 34 тренажерів для реабілітації.

Дані: міністерство охорони здоров‘я

До зборів важливого обладнання, швидких долучилися амбасадори напряму: співачка та акторка Барбра Стрейзанд, гурт Imagine Dragons, американський актор Лієв Шрайбер, астронавт Скотт Келлі, видатні українські спортсмени Еліна Світоліна та Андрій Шевченко.

В квітні United 24 повідомили, що за 11 місяців роботи донори з усього світу задонатили для України більше $300 млн -

“У березні перетнули межу суми збору в 305+ млн доларів. Передали на фронт майже 500 безпілотників. Зібрали 58,5 млн грн на дрони-камікадзе для ГУР”, - йдеться в повідомленні Мінцифри.

Раніше представники платформи розповідали, що кошти йдуть на закупівлю медобладнання, відбудову s модернізацію закладів охорони здоров’я.

Також профінансували отримання апаратів штучної вентиляції легень для дітей, новонароджених та окремо транспортні, рентгенівські установки з С-аркою, апаратів УЗД (портативні та стаціонарні), наркозно-дихальні апаратів, реабілітаційного обладнання, операційних столів (мобільні та для загальної хірургії), хімічних грілок.

Нагадаємо, у травня 2022 року почала працювати фандрейзинговій платформа United24.

У березні 2023 року українці зібрали понад 58,5 млн грн на дрони для ГУР, купуючи сіль від ДП "Артемсіль".до річниці повномасштабного вторгнення "Артемсіль" та фандрейзингова платформа UNITED24 презентували спеціальну партію солі, видобутої в шахтах Соледара.