Ляшко розповів, які препарати українці почали купувати частіше від початку повномасштабного вторгнення

В Україні від початку повномасштабної війни зросла кількість продажів препаратів для психічного здоров'я. Про це повідомив міністр охорони здоров‘я Віктор Ляшко під час ефіру телемарафону "Єдині новини”.

Зокрема українці почали частіше купувати заспокійливі і снодійні.

Очільник МОЗ закликав звертатися до лікарів перед тим, як йти до аптеки. Міністр наголошує, що не потрібно соромитися звертатися до фахівців із ментального здоров’я, особливо під час війни та звірств росіян.

“Ми бачимо місяць до місяця зростання продажів цих препаратів, і тут ми також звертаємось до всіх людей – не спішіть купувати ці препарати. Зазвичай треба проконсультуватися з сімейним лікарем, в першу чергу, з психологом”, - заявив Віктор Ляшко.

Також міністр додав, що з минулого року в системи охорони здоров’я з’явилися нові виклики.

Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення серед цивільних зросла кількість мінно-вибухових травм, травм унаслідок обвалів, травматичних ампутацій. При цьому значно збільшилась кількість ампутацій верхніх кінцівок.

Зазначимо, минулого року в Україні запрацювала платформа безкоштовної психологічної допомоги UA Mental Help.

"UA Mental Help" покликана психологічно підтримувати людей, що постраждали від війни. За пів року з повномасштабного вторгнення в Україну її спеціалісти допомогли більше ніж 700 українцям подолати апатію, високе напруження чи тривогу, безсоння, тугу та складнощі адаптації на новому місці.

Нагадаємо, небайдужі з усього світу за 11 місяців пожертвували 1,3 млрд грн на підтримку медичної сфери України. Кошти надійшли на платформу United24.

Частину коштів спрямували на придбання сучасних реанімобілів типу “С”, апаратів зовнішньої фіксації та вакуумної терапії ран, генераторів.

Також частина коштів пішла на отримання апаратів штучної вентиляції легень для дітей, новонароджених та окремо транспортні, рентгенівські установки з С-аркою, апаратів УЗД (портативні та стаціонарні), наркозно-дихальні апаратів, реабілітаційного обладнання, операційних столів (мобільні та для загальної хірургії), хімічних грілок.