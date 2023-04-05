Скільки українців згенерували е-лікарняний і який економічний ефект від е-документа - Мінцифра

Українці вже згенерували понад 13,6 мільйона електронних лікарняних. Економічний ефект, який отримано внаслідок запровадження цього інструменту, оцінюється в близько 4 млрд грн. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

Очільник Мінцифри пояснив, що купити такий е-лікарняний неможливо, а раніше це була велика корупційна схема

"Кілька років тому ми спільно з Міністерством охорони здоров’я запустили електронні лікарняні. Ми оцінюємо в 4 млрд грн економічний ефект, який отримано внаслідок цієї реформи", - зазначив Михайло Федоров.

Зазначимо, що з 1 жовтня 2021 року в Україні лікарняні повністю замінили на електронний документ. Замість лікарняного листка відтепер лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність.

Раніше у Пенсійному фонді пояснили, що е-лікарняний автоматично відкривається в Електронному реєстрі листків непрацездатності. Для цього потрібно, щоб лікар вніс у реєстр інформацію про свій медичний висновок.

Сформований листок непрацездатності автоматично додається вже в кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Перевага електронного лікарняного полягає в простоті оформлення, не потрібно збирати підписи і печатки.

Зазначимо, 31 березня 2023 року, напередодні запровадження електронних рецептів на всі рецептурні лікарські засоби, обсяги аптечних продажів у гривневому вираженні зросли в 4,45 рази порівняно з аналогічним днем минулого року, перевищивши 1,2 мільярда гривень.

При цьому населення активно скуповувало в цей день як рецептурні, так і безрецептурні ліки. Так, обсяги роздрібного продажу рецептурних препаратів у грошовому вираженні зросли у 4,85 рази, а безрецептурних - в 3,71 рази. У натуральному вираженні зростання становило 4,26 та 3,19 рази відповідно.

Перед тим у МОЗ заявили, що 60% ліків можна буде придбати в аптеці за е-рецептом з початку квітня.

У міністерстві охорони здоров’я зазначили, що Перевагою е-рецепта є те, що на відміну від паперового рецепта, не потрібно щоразу звертатися до лікаря на прийом для того, щоби отримати рецепт на ліки. Це можна буде зробити дистанційно.

До переліку ліків, які продають за рецептом, входять:

антибіотики;

протисудомні засоби;

гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні);

препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб;

деякі антигельмінтні препарати;

деякі антигістамінні засоби;

кроворозріджуючі препарати;

антидепресанти, нейролептики та релаксанти;

стероїдні лікарські засоби;

деякі ліки проти болю, кашлю, заспокійливі.

У березні 2023 року Кабмін дозволив продавати рецептурні ліки на прифронтових територіях без рецепту. рішення не стосується продажу ліків, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини; комбінованих ліків, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори в кількості, що не перевищує їх гранично допустиму норму; а також отруйних та сильнодіючих ліків.