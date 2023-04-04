Паніка напередодні запровадження е-рецепту збільшила виторг аптек в 4,5 рази

31 березня обсяги аптечних продажів у гривневому вираженні зросли в 4,45 рази порівняно з аналогічним днем минулого року, перевищивши 1,2 мільярда гривень. Про це свідчать дані, наведені щотижневиком "Аптека".

В свою чергу, в натуральному ж вираженні було продано більше 9 мільйонів упаковок: ріст продажів відносно 31 березня 2022 року склав 3,68 рази.

При цьому населення активно скуповувало в цей день як рецептурні, так і безрецептурні ліки. Так, обсяги роздрібного продажу рецептурних препаратів у грошовому вираженні зросли у 4,85 рази, а безрецептурних - в 3,71 рази. У натуральному вираженні зростання становило 4,26 та 3,19 рази відповідно.

Такий ажіотаж був викликаний запровадженням з 1 квітня електронних рецептів на всі рецептурні лікарські засоби. Втім, нововведення не передбачає скасування паперових рецептів, про що, ймовірно, велика частина населення не дізналася вчасно.

Через це 31 березня до аптек вишиковувалися черги, оскільки українці намагалися скупити якомога більше ліків про запас. Примітно, що згідно графіків, які наводять у виданні, статистика продажів ліків в аптеках в березні була стабільною аж до 30 березня включно. Після ж раптового панічного піку, 1 квітня, продажі фактично повернулися до тих же значень, які фіксувалися напередодні нього.

Нагадаємо також, що 17 березня Кабінет міністрів дозволив протягом дії воєнного стану продавати рецептурні ненаркотичні ліки на прифронтових територіях взагалі без рецепту.

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