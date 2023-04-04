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Категория
Бизнес
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Паника накануне введения е-рецепта увеличила выручку аптек в 4,5 раза

аптека
Фото: Depositphotos

31 марта объемы аптечных продаж в гривневом выражении выросли в 4,45 раза по сравнению с аналогичным днем прошлого года, превысив 1,2 миллиарда гривен. Об этом свидетельствуют данные, приведенные еженедельником "Аптека".

В свою очередь, в натуральном же выражении было продано более 9 миллионов упаковок: рост продаж по отношению к 31 марта 2022 года составил 3,68 раза.

При этом население активно скупало в этот день как рецептурные, так и безрецептурные лекарства. Так, объемы розничной продажи рецептурных препаратов в денежном выражении выросли в 4,85 раза, а безрецептурных – в 3,71 раза. В натуральном выражении рост составил 4,26 и 3,19 раза соответственно.

Такой ажиотаж был вызван введением электронных рецептов с 1 апреля на все рецептурные лекарственные средства. Впрочем, нововведение не подразумевает отмену бумажных рецептов, о чем, вероятно, большая часть населения не узнала вовремя.

Ввиду этого 31 марта в аптеки выстраивались очереди, поскольку украинцы пытались скупить впрок как можно больше лекарств. Примечательно, что согласно графикам, приводимым изданием, статистика продаж лекарств в аптеках в марте была стабильной вплоть до 30 марта включительно. После внезапного панического пика, 1 апреля, продажи фактически снова вернулись к тем же значениям, которые фиксировались накануне него.

Фото 2 — Паника накануне введения е-рецепта увеличила выручку аптек в 4,5 раза
Фото 3 — Паника накануне введения е-рецепта увеличила выручку аптек в 4,5 раза
Источник: apteka.ua

Напомним также, что 17 марта Кабинет министров разрешил в течение действия военного положения продавать ненаркотические рецептурные лекарства на прифронтовых территориях вообще без рецепта.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофей Беспятов