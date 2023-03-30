60% лекарств можно будет приобрести в аптеке по е-рецепту с начала апреля

С первого апреля рецептурные препараты будут отпускаться по электронному рецепту. В то же время будет действовать и бумажный рецепт – объяснили в министерстве здравоохранения Украины.

“Рецептурными являются около 60% зарегистрированных в Украине лекарственных средств, именно на них нужен рецепт врача. Остальные лекарства, которые не требуют обязательного назначения врачом, вы сможете по-прежнему приобрести в аптеке без специального рецепта”, - разъясняют в министерстве здравоохранения.

В Минздраве отмечают, что ведомство не расширяет перечень рецептурных лекарств и не делает все лекарственные средства рецептурными.

Преимуществом е-рецепта является то, что в отличие от бумажного рецепта, не нужно каждый раз обращаться к врачу на прием для того, чтобы получить рецепт лекарства. Это можно будет сделать дистанционно.

Повторный электронный рецепт на лекарства можно будет получить дистанционно, если лечение длительное, есть хроническое заболевание или нужно продолжить курс лечения.

Рецептурное лекарство – лекарственные средства, которые подлежат отпуску исключительно по назначению врача и назначаются на специальных рецептурных бланках.

В перечень лекарств, продающих по рецепту, входят:

антибиотики;

противосудорожные средства;

гормональные препараты (в том числе и противозачаточные);

препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний;

некоторые антигельминтные препараты;

некоторые антигистаминные средства;

кроворазжижающие препараты;

антидепрессанты, нейролептики и релаксанты;

стероидные лекарственные средства;

некоторые лекарства против боли, кашля, успокаивающие.

Чтобы узнать, является ли препарат рецептурным, нужно проверить инструкцию лекарственного средства.

Для этого необходимо:

В поисковой строке введите название лекарства или название действующего вещества. Открыть регистрационное удостоверение соответствующего лекарства (крайняя левая колонка в таблице). В профиле лекарства найти строку "Условия отпуска". Если в инструкции указано "По рецепту", для отпуска аптеке требуется рецепт от врача.

Напомним, с августа 2022 украинцы могут получать электронный рецепт на антибиотики. Вместе с тем, использование бумажных рецептов сохраняется, и если заведение, в которое обратился пациент, пока не работает с ЕСОЗ, врач должен выписать ему бумажный рецепт. Для получения рецепта на антибиотик следует сначала обратиться на прием к врачу. Это может быть врач как первичной медицинской помощи, так и врач-специалист. Декларация для этого не требуется. Пациент может приобрести антибиотик по рецепту в любой аптеке. Для этого достаточно предъявить информационную справку или бумажный рецепт фармацевта.

В 2022 году импорт лекарства в Украину упал почти на 40%. Об этом свидетельствуют данные анализа, проведенного агентством Top Lead совместно с фармацевтической компанией "Дарница". Лидером по объемам импорта лекарств в Украину в 2022 году стала Германия, из которой было завезено препаратов и медицинских материалов почти на 370 млн долларов США. Также в пятерку крупнейших импортеров входят Индия, Франция, Италия и Словения.