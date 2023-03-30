Импорт лекарств в Украину упал почти на 40%, – исследование

В 2022 году на фоне военной агрессии РФ и связанных с ней экономических и логистических проблем уменьшились объемы ввоза в Украину лекарственных препаратов иностранного производства. По сравнению с показателями 2021 года снижение составило рекордные 37,8%, свидетельствуют данные анализа, проведенного агентством Top Lead совместно с фармацевтической компанией Дарница.

При этом, как сообщает пресс-служба фармкомпании , тенденцией последних лет был стабильный рост доли фармацевтического импорта на украинском рынке. Только за период 2016-2021 годов она увеличилась на 90% в долларовом эквиваленте, отмечается в материалах исследования.

Лидером по объемам импорта лекарств в Украину в 2022 году стала Германия, из которой было завезено препаратов и медицинских материалов почти на 370 млн долларов США. Также в пятерку крупнейших импортеров входят Индия, Франция, Италия и Словения.

Ожидаемо сократился также и экспорт украинской фармацевтической продукции: падение составило 24% по сравнению с 2021 годом, в то время как ежегодный прирост в денежном выражении за предыдущие 5 лет достигал в среднем 11%. Основными факторами снижения экспорта специалисты называют логистические сложности, в том числе блокировку привычных торговых путей, удорожание фармацевтического сырья и утрату производственных и складских мощностей из-за оккупации территорий и террористических атак со стороны РФ.

Также произошло значительное перераспределение внешнего рынка. Вместо России и Беларуси украинские производители начали поставлять больше лекарственных средств в Чехию, Великобританию, Эстонию, Латвию, Литву и Саудовскую Аравию, а наибольшая доля экспорта в долларовом эквиваленте приходится на Узбекистан.

“Фармацевтическая компания “Дарница” наращивает экспорт, несмотря на логистические и другие вызовы, связанные с войной. Компания экспортирует лекарства в 14 стран и имеет более 250 регистраций лекарственных средств за границей, в том числе в странах Европы и Азии. По результатам 2022 года мы нарастили объемы экспорта на 38,9% – до 285 млн. грн. В натуральном измерении продажи за границу увеличились в 1,5 раза”, – отмечает Анна Павлюк-Гаврилова, руководитель департамента международной регистрации и выхода на новые рынки фармацевтической компании Дарница.

Как отмечают в Дарнице, украинская фарма очень заинтересована в выходе на рынок Европейского Союза: производители имеют достаточно мощностей для наращивания производства, а качество отечественной продукции сертифицировано в рамках Good Manufacturing Practice в соответствии с международными стандартами. Но на данный момент ЕС не признает GMP-сертификаты от украинских регуляторных органов, поэтому экспортные лекарства должны проходить дополнительные проверки и теряют в рентабельности.

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