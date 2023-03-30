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Імпорт ліків в Україну впав майже на 40%, – дослідження
У 2022 році на тлі військової агресії РФ і пов’язаних з нею економічних і логістичних проблем зменшилися обсяги ввезення в Україну лікарських препаратів іноземного виробництва. Порівняно з показниками 2021 року зниження склало рекордні 37,8%, свідчать дані аналізу, проведеного агентством Top Lead спільно з фармацевтичною компанією “Дарниця”.
При цьому, як повідомляє пресслужба фармкомпанії, тенденцією останніх років було стабільне зростання частки фармацевтичного імпорту на українському ринку. Тільки за період 2016-2021 років вона збільшилась на 90% в доларовому еквіваленті, зазначається в матеріалах дослідження.
Лідером з обсягів імпорту ліків в Україну у 2022 стала Німеччина, з якої було завезено препаратів та медичних матеріалів майже на 370 млн доларів США. Також до п’ятірки найбільших імпортерів входять Індія, Франція, Італія та Словенія.
Очікувано скоротився також і експорт української фармацевтичної продукції: падіння склало 24% порівняно з 2021 роком, тоді як щорічний приріст в грошовому виразі за попередні 5 років сягав в середньому 11%. Основними чинниками зниження експорту фахівці називають логістичні складнощі, в тому числі блокування звичних торговельних шляхів, подорожчання фармацевтичної сировини та втрату виробничих і складських потужностей через окупацію територій і терористичні атаки з боку РФ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також відбувся значний перерозподіл зовнішнього ринку. Замість Росії та Білорусі українські виробники почали постачати більше лікарських засобів до Чехії, Великобританії, Естонії, Латвії, Литви та Саудівської Аравії, а найбільша частка експорту в доларовому еквіваленті припадає на Узбекистан.
“Фармацевтична компанія “Дарниця” нарощує експорт, попри логістичні та інші виклики, пов'язані з війною. Компанія експортує ліки до 14 країн та має понад 250 реєстрацій лікарських засобів за кордоном, зокрема в країнах Європи та Азії. За результатом 2022 року ми наростили обсяги експорту на 38,9% – до 285 млн грн. У натуральному вимірі продажі за кордон збільшилися в 1,5 раза”, – відзначає Ганна Павлюк-Гаврилова, керівник департаменту міжнародної реєстрації та виходу на нові ринки фармацевтичної компанії “Дарниця”.
Як зазначають в “Дарниці”, українська фарма дуже зацікавлена у виходу на ринок Європейського Союзу: виробники мають достатньо потужностей для нарощування виробництва, а якість вітчизняної продукції сертифікована в рамках Good Manufacturing Practice відповідно до міжнародних стандартів. Але на цей момент ЄС не визнає GMP-сертифікати від українських регуляторних органів, через що експортні ліки мають проходити додаткові перевірки та втрачають у рентабельності.
Джерело фото: ua.depositphotos.com