Імпорт ліків в Україну впав майже на 40%, – дослідження

У 2022 році на тлі військової агресії РФ і пов’язаних з нею економічних і логістичних проблем зменшилися обсяги ввезення в Україну лікарських препаратів іноземного виробництва. Порівняно з показниками 2021 року зниження склало рекордні 37,8%, свідчать дані аналізу, проведеного агентством Top Lead спільно з фармацевтичною компанією “Дарниця”.

При цьому, як повідомляє пресслужба фармкомпанії, тенденцією останніх років було стабільне зростання частки фармацевтичного імпорту на українському ринку. Тільки за період 2016-2021 років вона збільшилась на 90% в доларовому еквіваленті, зазначається в матеріалах дослідження.

Лідером з обсягів імпорту ліків в Україну у 2022 стала Німеччина, з якої було завезено препаратів та медичних матеріалів майже на 370 млн доларів США. Також до п’ятірки найбільших імпортерів входять Індія, Франція, Італія та Словенія.

Очікувано скоротився також і експорт української фармацевтичної продукції: падіння склало 24% порівняно з 2021 роком, тоді як щорічний приріст в грошовому виразі за попередні 5 років сягав в середньому 11%. Основними чинниками зниження експорту фахівці називають логістичні складнощі, в тому числі блокування звичних торговельних шляхів, подорожчання фармацевтичної сировини та втрату виробничих і складських потужностей через окупацію територій і терористичні атаки з боку РФ.

Також відбувся значний перерозподіл зовнішнього ринку. Замість Росії та Білорусі українські виробники почали постачати більше лікарських засобів до Чехії, Великобританії, Естонії, Латвії, Литви та Саудівської Аравії, а найбільша частка експорту в доларовому еквіваленті припадає на Узбекистан.

“Фармацевтична компанія “Дарниця” нарощує експорт, попри логістичні та інші виклики, пов'язані з війною. Компанія експортує ліки до 14 країн та має понад 250 реєстрацій лікарських засобів за кордоном, зокрема в країнах Європи та Азії. За результатом 2022 року ми наростили обсяги експорту на 38,9% – до 285 млн грн. У натуральному вимірі продажі за кордон збільшилися в 1,5 раза”, – відзначає Ганна Павлюк-Гаврилова, керівник департаменту міжнародної реєстрації та виходу на нові ринки фармацевтичної компанії “Дарниця”.

Як зазначають в “Дарниці”, українська фарма дуже зацікавлена у виходу на ринок Європейського Союзу: виробники мають достатньо потужностей для нарощування виробництва, а якість вітчизняної продукції сертифікована в рамках Good Manufacturing Practice відповідно до міжнародних стандартів. Але на цей момент ЄС не визнає GMP-сертифікати від українських регуляторних органів, через що експортні ліки мають проходити додаткові перевірки та втрачають у рентабельності.

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