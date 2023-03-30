60% ліків можна буде придбати в аптеці за е-рецептом з початку квітня

З першого квітня рецептурні препарати відпускатимуться за електронним рецептом. Водночас діятиме і паперовий рецепт - пояснили у міністерстві охорони здоров’я України.

“Рецептурними є близько 60% зареєстрованих в Україні лікарських засобів, саме на них потрібен рецепт лікаря. Решту ліків, які не потребують обовʼязкового призначення лікарем, ви зможете, як і раніше, придбати в аптеці без спеціального рецепта”, - йдеться у роз’ясненні міністерства охорони здоров’я.

У МОЗ нагалошують, що відомство не розширює перелік рецептурних ліків та не робить всі лікарські засоби рецептурними.

Перевагою е-рецепта є те, що на відміну від паперового рецепта, не потрібно щоразу звертатися до лікаря на прийом для того, щоби отримати рецепт на ліки. Це можна буде зробити дистанційно.

Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, є хронічне захворювання або потрібно продовжити курс лікування.

Рецептурні ліки – лікарські засоби, які підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках.

До переліку ліків, які продають за рецептом, входять:

антибіотики;

протисудомні засоби;

гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні);

препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб;

деякі антигельмінтні препарати;

деякі антигістамінні засоби;

кроворозріджуючі препарати;

антидепресанти, нейролептики та релаксанти;

стероїдні лікарські засоби;

деякі ліки проти болю, кашлю, заспокійливі.

Щоб дізнатися, чи препарат є рецептурним, потрібно перевірити інструкцію лікарського засобу.

Для цього необхідно:

У пошуковому рядку ввести назву ліки або назву діючої речовини. Відкрити реєстраційне посвідчення відповідних ліків (крайня ліва колонка в таблиці). У профілі ліків знайти рядок "Умови відпустки". Якщо в інструкції зазначено "За рецептом", для відпустки аптеці потрібен рецепт від лікаря.

Нагадаємо, з серпня 2022 року українці можуть отримувати електронний рецепт на антибіотики. Разом з тим, використання паперових рецептів зберігається, і якщо заклад, до якого звернувся пацієнт, поки не працює з ЕСОЗ, лікар має виписати йому паперовий рецепт.Для отримання рецепту на антибіотик слід спершу звернутися на прийом до лікаря. Це може бути лікар як первинної медичної допомоги, так і лікар-спеціаліст. Декларація для цього не потрібна. Пацієнт може придбати антибіотик за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо предʼявити інформаційну довідку чи паперовий рецепт фармацевту.

У 2022 році імпорт ліків в Україну впав майже на 40%. Про це свідчать дані аналізу, проведеного агентством Top Lead спільно з фармацевтичною компанією “Дарниця”.Лідером з обсягів імпорту ліків в Україну у 2022 стала Німеччина, з якої було завезено препаратів та медичних матеріалів майже на 370 млн доларів США. Також до п’ятірки найбільших імпортерів входять Індія, Франція, Італія та Словенія.