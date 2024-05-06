Словаччина знову пропускає вантажівки з України: у чому була причина зупинки

6 травня словацька сторона відновила прийом та пропуск вантажівок з України на пункті пропуску “Вишнє Нємецьке”. Про це повідомила Державна митна служба України.

У повідомленні йдеться, що відновлення роботи КПП стало можливим після ремонту сканера, який вийшов із ладу 4 травня.

“Відтак з українського боку кордону - на митному посту “Ужгород автомобільний” - також відновлено оформлення та пропуск великогабаритних транспортних засобів”, - зазначили митники.

Зауважимо, що відповідно до чинної технології митного оформлення Словаччини усі транспортні засоби, що слідують на територію країни з вантажем, підлягають обов’язковому скануванню з їхнього боку.

Нагадаємо, що рух вантажівок через пункт пропуску “Вишнє Нємецке” уже призупиняли: через страйк словацьких перевізників. Протести та блокада кордону розпочалися 21 листопада 2023 року. Як писало словацьке видання Pravda, Спілка автоперевізників Словаччини (UNAS) вимагала скасування “транспортного безвізу” та повернення до дозвільної системи для українських ваговозів.

Проте вранці 22 листопада, коли на території Словаччини перед пунктом пропуску “Вишнє-Нємецке” в напрямку України стояли близько 350 вантажівок, страйкарі зняли блокаду і розблокували рух вантажівок.

Протест словацьких перевізників відновився 1 грудня 2023 року: знову спостерігалося блокування руху вантажівок через пункт пропуску “Вишнє Нємецке”, який суміжний українському пункту пропуску “Ужгород”. Тоді рух ваговозів “на невизначений термін” розблокували 15 грудня.

Україна працює над відкриттям нових пунктів пропуску

8 квітня Україна та Угорщина домовилися про відкриття нового КПП “Велика Паладь – Надьгодош”, який працюватиме для легкового транспорту. Крім того, уряди обговорюють будівництво нового вантажного пункту пропуску “Дийда – Берегдароц”, аби збільшити пропускну здатність українсько-угорського кордону.

Водночас 2 квітня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що дозволить відкрити інший новий пункт пропуску у Закарпатській області, а саме на кордоні з Румунією. Йдеться про місцевість між селом Біла Церква Тячівського району та містом Сігету Мармацієй.

У лютому 2024 року у Львівській області завершили будівництво нового пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" на кордоні з Польщею. Він повноцінно запрацює через шість місяців. Також у 2023 році Україна та Польща погодили будівництво на кордоні нового пункту пропуску "Адамчуки – Збереже".

У Чернівецькій області вже цього року планують розпочати будівництво другої черги в пунктах пропуску "Красноїльськ" і "Дяківці" на кордоні з Румунією. Також хочуть збільшити кількість смуг руху для вантажівок у пункті пропуску "Порубне".