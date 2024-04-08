Україна та Угорщина домовилися про відкриття нового КПП: який транспорт пускатимуть

Українська влада в рамках розширення логістики на західному кордоні погодила з угорськими колегами відкриття пункту пропуску “Велика Паладь – Надьгодош”. Про підписання відповідного документа повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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“Продовжуємо послідовну роботу із розвитку західного кордону для посилення експортних можливостей та забезпечення швидкого перетину кордону пасажирським транспортом”, – зауважив віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Зазначається, що пункт пропуску “Велика Паладь – Надьгодош” працюватиме для легкового транспорту.

Окрім цього, погоджені зміни до міжурядової угоди щодо контролю прикордонного руху передбачають також можливість проїзду порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонни на пункті пропуску “Лужанка – Берегшурань”. Після підписання проєкт має бути ратифікований.

Крім того, урядовці обговорюють будівництво нового вантажного пункту пропуску “Дийда – Берегдароц”, аби збільшити пропускну здатність українсько-угорського кордону.

“Паралельно з цим працюємо, щоб розпочати предметні перемовини щодо запровадження спільного митного та прикордонного контролю з Угорщиною. Це дозволить нам пришвидшити контрольні процедури та зменшити час на перетин кордону”, – розповів Кубраков.

Нагадаю, Кабінет міністрів України схвалив відкриття нового пункту пропуску “Велика Паладь – Надьгодош” для пасажирського сполучення з Угорщиною ще 23 лютого. Ключовою метою запуску КПП називалося зменшення навантаження на інші пункти пропуску, які перетинає транспорт з вантажем.

Зауважимо, наразі на кордоні з Угорщиною діє 5 автомобільних пунктів пропуску. Втім, вантажівки масою понад 7,5 тонни слідують лише через КПП “Чоп – Захонь”. Туди прямують як завантажений транспорт, так і порожній. Щоденно його перетинає на виїзд з України близько 220 вантажівок.

Зміни на українсько-румунському кордоні

В свою чергу, 2 квітня український уряд ухвалив постанову, що дозволить відкрити інший новий пункт пропуску у Закарпатській області, а саме на кордоні з Румунією. Йдеться про місцевість між селом Біла Церква Тячівського району та містом Сігету Мармацієй.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, відкриття КПП значно розширить можливості для українського експорту та сприятиме швидкій інтеграції у секторальні структури Європейського союзу. Загалом на західному кордоні заплановано відкриття 9 нових та модернізацію 13 чинних пунктів перетину кордону.