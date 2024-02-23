На кордоні з Угорщиною відкриють новий пункт пропуску

23 лютого на своєму засіданні Уряд схвалив відкриття нового пункту пропуску для пасажирського транспорту з Угорщиною – "Велика Паладь – Надьгодош" та запуск порожніх вантажівок через пункт пропуску "Лужанка – Берегшурань".

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що пункт пропуску "Велика Паладь" працюватиме для легкових автомобілів.

Ключова мета запуску цього пункту пропуску – зменшення навантаження на інші пункти пропуску, які перетинає транспорт з вантажем.

"Пункт пропуску "Лужанка" наразі працює для легкових автомобілів. Завдяки змінам до Угоди його згодом зможуть перетинати і порожні вантажівки вагою понад 7,5 тон.

"Наступним кроком для реалізації цих рішень є схвалення відповідних змін угорськими колегами. Наразі сторонами проводиться відповідна робота для отримання погоджень. Наша задача – запезпечити сталі і ритмічні екпортно-імпортні перевезення", – зауважив Олександр Кубраков, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Він нагадав, що на Угорщину припадає близько 10% вантажопотоку з України, зважаючи на недостатню пропускну здатність українсько-угорського кордону.

Наразі з Угорщиною працює 5 пунктів пропуску, з них для вантажівок лише один – "Чоп – Захонь". За добу його на виїзд з України може перетинати близько 250 вантажівок.

Нагадаємо, у Закарпатській області біля КПП "Тиса" на кордоні з Угорщиною запрацював новий митний термінал.

Україна працює над відкриттям нових пунктів пропуску

Наразі у Львівській області завершують будівництво нового пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховичі" на кордоні з Польщею. Він повноцінно запрацює через шість місяців.

Також у 2023 році Україна та Польща погодили будівництво на кордоні нового пункту пропуску "Адамчуки – Збереже".

Загалом український і польський уряди розглядають можливість встановлення ще чотирьох пунктів пропуску на кордоні між країнами.

Україна та Румунія працюють над відкриттям двох нових пунктів пропуску для вантажних автомобілів на спільному кордоні. Йдеться про КПП "Біла Криниця – Клімеуць" та "Біла Церква – Сигету-Мармаціей".

У Чернівецькій області вже цього року планують розпочати будівництво другої черги в пунктах пропуску "Красноїльськ" і "Дяківці" на кордоні з Румунією. Також хочуть збільшити кількість смуг руху для вантажівок у пункті пропуску "Порубне".