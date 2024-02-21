На кордоні між Україною та Угорщиною відкрився новий митний термінал

У Закарпатській області біля КПП "Тиса" на кордоні з Угорщиною запрацював новий митний термінал.

Про це повідомили у Закарпатській митниці.

"З метою створення належних умов для здійснення митного оформлення товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності Закарпатською митницею за підтримки Державної митної служби України та за погодженням Міністерства фінансів України утворено нове місце прибуття на території сервісної зони "Тиса", що відноситься до філії "Укрінтеравтосервіс – Закарпаття" за адресою: 89460, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Соломоново, вул. Європейська, 1", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що здійснення митних формальностей щодо товарів та транспортних засобів комерційного призначення на території згаданого місця прибуття буде забезпечувати відділ митного оформлення №5 митного поста "Ужгород – вантажний" Закарпатської митниці.

Термінал працюватиме щодня, з 09:00 до 21:00.

Крім того, територія терміналу обладнана всіма необхідними умовами, в тому числі, кімнатами відпочинку та кафе.

Одночасна максимальна кількість транспортних засобів становить 250 – 300 одиниць.

"Зручне розташування терміналу на початку траси міжнародного значення Чоп – Київ (200 метрів від КПП Чоп - Загонь) створює додаткові можливості для суб’єктів ЗЕД організовувати нові та поліпшувати існуючі логістичні маршрути після митного оформлення", - підкреслили у Закарпатській митниці.