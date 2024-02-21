На границе между Украиной и Венгрией открылся новый таможенный терминал

В Закарпатской области у КПП "Тиса" на границе с Венгрией заработал новый таможенный терминал.

Об этом сообщили в Закарпатской таможне.

"С целью создания надлежащих условий для осуществления таможенного оформления товаров субъектами внешнеэкономической деятельности Закарпатской таможней при поддержке Государственной таможенной службы Украины и по согласованию Министерства финансов Украины создано новое место прибытия на территории сервисной зоны "Тиса", которое относится к филиалу "Укринтеравтосервис – Закарпатье" по адресу: 89460, Закарпатская обл., Ужгородский р-н, с. Соломоново, ул. Европейская, 1", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осуществление таможенных формальностей в отношении товаров и транспортных средств коммерческого назначения на территории упомянутого места прибытия будет обеспечивать отдел таможенного оформления №5 таможенного поста "Ужгород – грузовой" Закарпатской таможни.

Терминал будет работать каждый день, с 09:00 до 21:00.

Кроме того, территория терминала оборудована всеми необходимыми условиями, в том числе комнатами отдыха и кафе.

Одновременное максимальное количество транспортных средств составляет 250 – 300 единиц.

"Удобное расположение терминала в начале трассы международного значения Чоп – Киев (200 метров от КПП Чоп – Загонь) создает дополнительные возможности для субъектов ВЭД организовывать новые и улучшать существующие логистические маршруты после таможенного оформления", – подчеркнули в Закарпатской таможне.