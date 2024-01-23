На україно-польському кордоні можуть відкритися ще 4 пункти пропуску

Український і польський уряди розглядають можливість встановлення ще чотирьох пунктів пропуску на кордоні між країнами.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з польським колегою Дональдом Туском.

"З прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском ми обговорили питання безперешкодного руху товарів через наші кордони. Вважаємо, що на сьогодні питання вирішено, кордон розблоковано, а спільна робота дає результат", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що також було обговорено запровадження спільного прикордонного контролю та модернізацію пунктів пропуску.

"Маємо амбіцію створити ще чотири нові пункти пропуску на додачу до вже наявних 14-ти", - заявив прем’єр-міністр України.

Також, за словами Шмигаля, Туск підтримав ініціативу щодо долучення польського бізнесу до будівництва автобану Краковець—Львів—Броди—Рівне на концесійних умовах.

Дональд Туск зі свого боку заявив, що нові процедури, які запрацювали на кордоні для перевізників, спричинили "дуже якісні зміни на перетині кордону".

Нагадаємо, Туск прибув із візитом до Києва у День Соборності, 22 січня. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, з яким обговорили новий пакет оборонної підтримки та приєднання Польщі до гарантій безпеки України, сформульованих країнами "Великої сімки".

Крім того, Туск повідомив про призначення уповноваженого Польщі з питань відновлення України. Ним став Павло Коваль, який прибув з Туском до Києва у складі делегації.