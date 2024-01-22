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Оборонний пакет і приєднання до гарантій безпеки. Зеленський розповів про результат зустрічі з Туском
22 січня під час зустрічі в Києві президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск обговорили новий пакет оборонної підтримки та приєднання Польщі до гарантій безпеки України, сформульованих країнами "Великої сімки".
Про це повідомили в Офісі президента.
За словами Зеленського, було обговорено новий підхід до співпраці, який зосереджений на підвищенні масштабів закупівлі зброї для України та кредит, який надає Польща для цих цілей, а також – можливості спільного виробництва озброєння.
"Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб. Це польський кредит для України. Обговорили ми сьогодні з паном Прем’єр-міністром і можливості щодо спільного майбутнього виробництва зброї", – повідомив Президент України.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Зеленський також розповів, що вони обговорили безпекові гарантії та приєднання Польщі до Спільної декларації "Групи семи", яка була погоджена у Вільнюсі.
"Вдячний за готовність розпочати роботу щодо двосторонньої угоди між нашими державами. Окремо хочу подякувати й за спільну роботу з Польщею щодо Формули миру – Польща підтримує глобальні зусилля, бере участь у відповідних зустрічах. Це важливо", – наголосив Володимир Зеленський.
Польща приєдналася до декларації G7
Під час зустрічі Туск зауважив, що всі політичні сили в Польщі розділяють переконання, що Україну потрібно підтримати всіма доступними засобами в боротьбі з російською агресією.
"Польща намагатиметься допомогти в усіх аспектах процесу вступу до ЄС так, щоб повне членство України у Євросоюзі швидко стало фактом. Ми також співпрацюватимемо в усіх інших форматах, тому я повідомив пану президенту, що Польща приєдналася сьогодні до Спільної декларації G7, яка була сформована на саміті НАТО у Вільнюсі", – зазначив очільник уряду Польщі.
Туск призначив уповноваженого з питань відновлення України
Туск також повідомив про призначення уповноваженого Польщі з питань відновлення України. Ним став Павло Коваль, який прибув з Туском до Києва у складі делегації.
"До складу моєї делегації також входить пан Павел Коваль, якого уряд призначить уповноваженим з питань відбудови України. Ми хочемо брати дуже активну участь не лише в допомозі Україні у війні з Росією, а й у процесі відбудови", - сказав Туск.
Гарантії від G7
Країни G7 під час саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня затвердили спільну декларацію підтримки України, оголосивши про початок переговорів щодо двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки.
Підписанти декларації пообіцяли працювати з Україною над конкретними зобов'язаннями та домовленостями, спрямованими на забезпечення стійких сил, здатних захищати Україну зараз та стримувати російську агресію у майбутньому.
Ці зобовʼязання передбачатимуть зокрема:
- постійне надання сучасної військової техніки та озброєння;
- підвищення оперативної сумісності з країнами НАТО;
- підтримку подальшого розвитку оборонно-промислової бази України;
- підготовку та навчання українських сил;
- обмін розвідувальними даними;
- зміцнення економічної стабільності та стійкості України.
Також у декларації йдеться, що в разі нової збройної атаки Росії в майбутньому члени G7 мають намір негайно проконсультуватися з Україною для визначення відповідних подальших кроків.