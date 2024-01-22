Оборонний пакет і приєднання до гарантій безпеки. Зеленський розповів про результат зустрічі з Туском

22 січня під час зустрічі в Києві президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск обговорили новий пакет оборонної підтримки та приєднання Польщі до гарантій безпеки України, сформульованих країнами "Великої сімки".

Про це повідомили в Офісі президента.

За словами Зеленського, було обговорено новий підхід до співпраці, який зосереджений на підвищенні масштабів закупівлі зброї для України та кредит, який надає Польща для цих цілей, а також – можливості спільного виробництва озброєння.

"Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб. Це польський кредит для України. Обговорили ми сьогодні з паном Прем’єр-міністром і можливості щодо спільного майбутнього виробництва зброї", – повідомив Президент України.

Зеленський також розповів, що вони обговорили безпекові гарантії та приєднання Польщі до Спільної декларації "Групи семи", яка була погоджена у Вільнюсі.

"Вдячний за готовність розпочати роботу щодо двосторонньої угоди між нашими державами. Окремо хочу подякувати й за спільну роботу з Польщею щодо Формули миру – Польща підтримує глобальні зусилля, бере участь у відповідних зустрічах. Це важливо", – наголосив Володимир Зеленський.

Польща приєдналася до декларації G7

Під час зустрічі Туск зауважив, що всі політичні сили в Польщі розділяють переконання, що Україну потрібно підтримати всіма доступними засобами в боротьбі з російською агресією.

"Польща намагатиметься допомогти в усіх аспектах процесу вступу до ЄС так, щоб повне членство України у Євросоюзі швидко стало фактом. Ми також співпрацюватимемо в усіх інших форматах, тому я повідомив пану президенту, що Польща приєдналася сьогодні до Спільної декларації G7, яка була сформована на саміті НАТО у Вільнюсі", – зазначив очільник уряду Польщі.

Туск призначив уповноваженого з питань відновлення України

Туск також повідомив про призначення уповноваженого Польщі з питань відновлення України. Ним став Павло Коваль, який прибув з Туском до Києва у складі делегації.

"До складу моєї делегації також входить пан Павел Коваль, якого уряд призначить уповноваженим з питань відбудови України. Ми хочемо брати дуже активну участь не лише в допомозі Україні у війні з Росією, а й у процесі відбудови", - сказав Туск.

Гарантії від G7

Країни G7 під час саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня затвердили спільну декларацію підтримки України, оголосивши про початок переговорів щодо двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки.

Підписанти декларації пообіцяли працювати з Україною над конкретними зобов'язаннями та домовленостями, спрямованими на забезпечення стійких сил, здатних захищати Україну зараз та стримувати російську агресію у майбутньому.

Ці зобовʼязання передбачатимуть зокрема:

постійне надання сучасної військової техніки та озброєння;

підвищення оперативної сумісності з країнами НАТО;

підтримку подальшого розвитку оборонно-промислової бази України;

підготовку та навчання українських сил;

обмін розвідувальними даними;

зміцнення економічної стабільності та стійкості України.

Також у декларації йдеться, що в разі нової збройної атаки Росії в майбутньому члени G7 мають намір негайно проконсультуватися з Україною для визначення відповідних подальших кроків.