На границе с Венгрией откроют новый пункт пропуска

23 февраля на своем заседании правительство одобрило открытие нового пункта пропуска для пассажирского транспорта с Венгрией - "Великая Паладь - Надьгодош" и запуск пустых грузовиков через пункт пропуска "Лужанка - Берегшурань".

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что пункт пропуска "Великая Паладь" будет работать для легковых автомобилей.

Ключевая цель запуска этого пункта пропуска – уменьшение нагрузки на другие пункты пропуска, пересекающие транспорт с грузом.

"Пункт пропуска "Лужанка" работает для легковых автомобилей. Благодаря изменениям в Соглашение его впоследствии смогут пересекать и пустые грузовики весом более 7,5 тонн.

"Следующим шагом для реализации этих решений является одобрение соответствующих изменений венгерскими коллегами. В настоящее время сторонами проводится соответствующая работа по получению согласований. Наша задача – обеспечить стали и ритмичные экспортно-импортные перевозки", – отметил Александр Кубраков, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Он напомнил, что на Венгрию приходится около 10% грузопотока из Украины, учитывая недостаточную пропускную способность украинско-венгерской границы.

В настоящее время с Венгрией работает 5 пунктов пропуска, из них для грузовиков только один – "Чоп – Захонь". В сутки его на выезд из Украины может пересекать около 250 грузовиков.

Напомним, в Закарпатской области у КПП "Тиса" на границе с Венгрией заработал новый таможенный терминал.

Украина работает над открытием новых пунктов пропуска

В настоящее время во Львовской области завершают строительство нового пункта пропуска "Нижанковичи - Мальховичи" на границе с Польшей. Он полноценно заработает спустя шесть месяцев.

Также в 2023 году Украина и Польша согласовали строительство на границе нового пункта пропуска "Адамчуки - Збереже".

В целом украинское и польское правительства рассматривают возможность установления еще четырех пунктов пропуска на границе между странами .

Украина и Румыния работают над открытием двух новых пунктов пропуска для грузовых автомобилей на общей границе. Речь идет о КПП "Белая Криница - Климеуц" и "Белая Церковь - Сигета-Мармация".

В Черновицкой области уже в этом году планируется начать строительство второй очереди в пунктах пропуска "Красноильск" и "Дяковцы" на границе с Румынией. Также хотят увеличить количество полос движения для грузовиков в пункте пропуска "Порубное".