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Украина и Венгрия договорились об открытии нового КПП: какой транспорт будут пускать
Украинские власти в рамках расширения логистики на западной границе согласовали с венгерскими коллегами открытие пункта пропуска "Великая Паладь – Надьходош". О подписании соответствующего документа сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
"Продолжаем последовательную работу по развитию западной границы для усиления экспортных возможностей и обеспечения быстрого пересечения границы пассажирским транспортом", - отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Отмечается, что пункт пропуска "Великая Паладь - Надьходош" будет работать для легкового транспорта.
Кроме того, согласованные изменения в межправительственное соглашение о контроле пограничного движения предусматривают возможность проезда пустых грузовиков массой более 7,5 тонны на пункте пропуска "Лужанка - Берегшурань". После подписания проект должен быть ратифицирован.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Кроме того, чиновники обсуждают строительство нового грузового пункта пропуска "Дыйда – Берегдароц", чтобы увеличить пропускную способность украинско-венгерской границы.
“Параллельно с этим работаем, чтобы начать предметные переговоры по введению совместного таможенного и пограничного контроля с Венгрией. Это позволит нам ускорить контрольные процедуры и снизить время на пересечение границы”, – отметил Кубраков.
Напомним, Кабинет министров Украины одобрил открытие нового пункта пропуска "Великая Паладь - Надьходош" для пассажирского сообщения с Венгрией еще 23 февраля. Ключевой целью запуска КПП называлось уменьшение нагрузки на другие пункты пропуска, пересекающие транспорт с грузом.
В настоящее время на границе с Венгрией действует 5 автомобильных пунктов пропуска. Впрочем, грузовики массой более 7,5 тонны следуют только через КПП "Чоп - Захонь". Туда направляется как загруженный транспорт, так и пустой. Ежедневно его пересекают на выезд из Украины около 220 грузовиков.
Изменения на украинско-румынской границе
В свою очередь, 2 апреля украинское правительство приняло постановление, позволяющее открыть другой новый пункт пропуска в Закарпатской области, а именно на границе с Румынией. Речь идет о местности между селом Белая Церковь Тячевского района и городом Сигета Мармацией.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, открытие КПП значительно расширит возможности для украинского экспорта и поспособствует интеграции в секторальные структуры Европейского союза. В целом на западной границе запланировано открытие 9 новых и модернизация 13 действующих пунктов пропуска.