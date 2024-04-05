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На КПП "Гребенное – Рава-Русская" частично возобновят пропуск грузовиков
По информации от польских пограничников, фермеры, ограничивавшие движение транспорта на границе с Польшей, снова начнут пропускать грузовики на пункте пропуска "Гребенное – Рава-Русская".
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
"По информации от польских коллег, фермеры, которые во время акции протеста ограничивают движение транспорта, будут пропускать на въезд в Польшу ежесуточно по 15 пустых грузовиков", - говорится в сообщении.
В ведомстве попросили перевозчиков учесть эту информацию и следить за уведомлением от Укртрансбезопасности об очередности заезда в пункт пропуска.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Напомним, в четверг, 28 марта, в пункте пропуска "Угринов-Долгобычев" на польско-украинской границе временно завершилась блокировка движения грузовиков в обоих направлениях. 2 апреля блокировка была возобновлена.
Отметим, что 20 марта польские протестующие разблокировали движение всех транспортных средств в пункте пропуска "Медика-Шегини". Проезд транспортных средств производится в штатном режиме.
Также польские фермеры 21 марта разблокировали пункт пропуска "Зосин-Устилуг".
Возобновление забастовки на границе
Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Протестующие планировали препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный.
Разрешение на протесты от польских властей у фермеров было до 9 марта, однако после его окончания они так и не ушли с границы.
В зависимости от КПП протестующие пропускают по 1-2 грузовика в час, но 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.
20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокировали все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.
20 марта польские протестующие начали блокировать и ограничивать движение через границу пассажирских автобусов на дороге перед пунктом пропуска "Медика", смежным с украинским пунктом пропуска "Шегини".
Фото: ua.depositphotos.com