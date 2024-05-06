Словакия снова пропускает грузовики из Украины: в чем была причина остановки

6 мая словацкая сторона возобновила прием и пропуск грузовиков из Украины на пункте пропуска "Вышнее Немецкое". Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

В сообщении говорится, что возобновление работы КПП стало возможным после ремонта сканера, вышедшего из строя 4 мая.

"Следовательно с украинской стороны границы - на таможенном посту "Ужгород автомобильный" - также восстановлено оформление и пропуск крупногабаритных транспортных средств", - отметили таможенники.

Заметим, что в соответствии с действующей технологией таможенного оформления Словакии все транспортные средства, следующие на территорию страны с грузом, подлежат обязательному сканированию с их стороны.

Напомним, что движение грузовиков через пункт пропуска "Вышнее Немецкое" уже приостанавливали: из-за забастовки словацких перевозчиков. Протесты и блокада границы начались 21 ноября 2023 года. Как писало словацкое издание Pravda, Союз автоперевозчиков Словакии (UNAS) потребовал отмены "транспортного безвиза" и возвращения к разрешительной системе для украинских грузовиков.

Однако утром 22 ноября, когда на территории Словакии перед пунктом пропуска "Вышнее Немецкое" в направлении Украины стояли около 350 грузовиков, забастовщики сняли блокаду и разблокировали движение грузовиков.

Протест словацких перевозчиков возобновился 1 декабря 2023 : снова наблюдалось блокирование движения грузовиков через пункт пропуска "Вышнее Немецкое", который смежный украинскому пункту пропуска "Ужгород". Тогда движение грузовиков "на неопределенный срок" разблокировали 15 декабря.

Украина работает над открытием новых пунктов пропуска

8 апреля Украина и Венгрия договорились об открытии нового КПП "Великая Паладь - Надьгодош", который будет работать для легкового транспорта. Кроме того, правительства обсуждают строительство нового грузового пункта пропуска "Дыйда – Берегдароц", чтобы увеличить пропускную способность украинско-венгерской границы.

В то же время, 2 апреля Кабинет министров Украины принял постановление, которое позволит открыть другой новый пункт пропуска в Закарпатской области, а именно на границе с Румынией. Речь идет о местности между селом Белая Церковь Тячевского района и городом Сигета Мармацией.

В феврале 2024 года во Львовской области завершили строительство нового пункта пропуска "Нижанковичи - Мальховице" на границе с Польшей. Он полноценно заработает спустя шесть месяцев. Также в 2023 году Украина и Польша согласовали строительство на границе нового пункта пропуска "Адамчуки - Збереже".

В Черновицкой области уже в этом году планируется начать строительство второй очереди в пунктах пропуска "Красноильск" и "Дяковцы" на границе с Румынией. Также хотят увеличить количество полос движения для грузовиков в пункте пропуска "Порубное".