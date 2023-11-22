На границе со Словакией временно разблокировали движение грузовиков

Утром 22 ноября на территории Словакии перед пунктом пропуска "Вишне-Немецкое" в направлении Украины находится около 350 грузовиков.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне - Немецкое" временно разблокировано. По состоянию на утро на территории Словакии перед пунктом пропуска "Вишнее - Немецкое" в направлении Украины находится около 350 грузовых транспортных средств", - отмечают в Госпогранслужбе.

Там добавляют, что пропуск легкового автомобильного транспорта и автобусов на въезд и выезд в пункт пропуска продолжает осуществляться в штатном режиме.

Заметим, 21 ноября Союз перевозчиков Словакии начал забастовку на украинско-словацкой границе, в результате чего было заблокировано движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне Немецкое".

Словацкие перевозчики присоединились к забастовке польских коллег

Польские перевозчики 6 ноября начали забастовку на границе с Украиной в результате чего была заблокирована работа нескольких пограничных переходов на украинско-польской границе: КПП "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Протестующие требуют возвращения разрешительной системы пропуска украинских перевозчиков в Польшу, действовавшую до заключения соглашения о "транспортном безвизе" с ЕС. Действие документа продлено до конца июня 2024 года.

Как писало словацкое издание Pravda, о намерениях присоединиться к польским коллегам Союз автоперевозчиков Словакии (UNAS) заявил еще 13 ноября. Требования UNAS такие же как и у поляков, а именно отмена транспортного безвиза и возврат к разрешительной системе. В то же время в Министерстве транспорта Словакии, похоже, также пытаются инициировать пересмотр Транспортного безвиза.

"В настоящее время во всем Европейском Союзе существует соглашение о том, что разрешения не нужны до 30 июня 2024 года. В начале декабря в Брюсселе состоится заседание Совета министров, где министр транспорта предложит пересмотреть это решение. Массовое увеличение количества перевозок на территории Евросоюза украинскими перевозчиками происходит за счет европейских перевозчиков, что негативно влияет на экономику Евросоюза", – цитирует словацкое издание Pravda заявление Министерства транспорта Словакии.