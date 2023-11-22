На кордоні з Словаччиною тимчасово розблокували рух вантажівок

Вранці 22 листопада на території Словаччини перед пунктом пропуску "Вишнє-Нємецке" в напрямку України перебуває близько 350 вантажівок.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

"Рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє - Нємецке" тимчасово розблоковано. Станом на ранок на території Словаччини перед пунктом пропуску "Вишнє-Нємецке" в напрямку України перебуває близько 350 вантажних транспортних засобів", - зазначають в Держприкордонслужбі.

Там додають, що пропуск легкового автомобільного транспорту та автобусів на в’їзд і виїзд в пункті пропуску продовжує здійснюватися в штатному режимі.

Зауважимо, 21 листопада Спілка перевізників Словаччини розпочала страйк на україно-словацькому кордоні, внаслідок чого був заблокований рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє - Нємецке".

Словацькі перевізники долучилися до страйку польських колег

Польські перевізники 6 листопада розпочали страйк на кордоні з Україною внаслідок чого була заблокована робота кількох прикордонних переходів на українсько-польському кордоні: КПП "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Протестувальники вимагають повернення дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, яка діяла до укладення угоди про "транспортний безвіз" з ЄС. Наразі дія документа продовжена до кінця червня 2024 року.

Як писало словацьке видання Pravda, про наміри долучитися до польских колег Спілка автоперевізників Словаччини(UNAS) заявила ще 13 листопада. Вимоги UNAS такі самі як і у поляків, а саме скасування транспортного безвізу та повернення до дозвільної системи. Водночас в Міністерстві транспорту Словаччини схоже також намагаються ініціювати перегляд Транспортного безвізу.

"На даний час у всьому Європейському Союзі існує угода про те, що дозволи не потрібні до 30 червня 2024 року. На початку грудня у Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів, де міністр транспорту запропонує переглянути це рішення. Масове збільшення кількості перевезень на території Євросоюзу українськими перевізниками відбувається за рахунок європейських перевізників, що негативно впливає на економіку Євросоюзу", - цитує словацьке видання Pravda заяву Міністерства транспорту Словаччини.