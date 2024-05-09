Знову зменшили заставу: ексголову ДФС Насірова залишили під вартою

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурорів та захисників у справі колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Про це повідомили в Центрі протидії корупції.

Суд продовжив тримання Насірова під вартою, але водночас зменшив розмір застави з 65 до 55 мільйонів гривень.

Захист Насірова просив визначити заставу у 22 мільйони гривень - таку суму раніше вже вносила на депозит дружина екскерівника ДФС.

В разі сплати нової застави в 55 мільйонів, Насіров повинен буде здати закордонний паспорт та носити електронний браслет. Захист наполягав на зменшенні застави, посилаючись на стан здоров'я підозрюваного та ризик для його безпеки в СІЗО під час обстрілів.

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Загалом Насіров перебуває під вартою вже півтора року. У жовтні 2022-го його взяли під варту із заставою в 523 мільйони гривень. Відтоді запобіжний захід неодноразово продовжували, але заставу зменшили майже вдесятеро.

Справа Насірова: що відомо

За версією слідства Насіров протягом 2015-2016 років одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень хабарів. Підозрюється, що за ці кошти колишній очільник ДФС допоміг компаніям бізнесмена Олега Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ.

Зазначимо, що Насіров також є обвинуваченим у епізоді "газової справи" колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка зі збитками на 2 млрд грн. В свою чергу, Бахматюк наразі є підозрюваним у розкраданні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України VAB Банку.

Вищий антикорупційний суд 31 жовтня 2022 року обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 523,2 млн грн.

6 грудня 2023 року ВАКС залишив Насірова під вартою до 7 січня 2024 року і зменшив розмір застави до 120,78 млн грн.

2 лютого 2024 року НАБУ і САП передали справу Насірова до суду. Дії Насірова кваліфікували за ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище).