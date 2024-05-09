Снова уменьшили залог: эксголову ГФС Насирова оставили под стражей

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров и защитников по делу бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

Суд продлил содержание Насирова под стражей, но в то же время уменьшил размер залога с 65 до 55 миллионов гривен.

Защита Насирова просил определить залог в 22 миллиона гривен – такую сумму ранее уже вносила на депозит жена экскерующего ГФС.

В случае уплаты нового залога в 55 миллионов, Насиров должен будет сдать загранпаспорт и носить электронный браслет. Защита настаивала на уменьшении залога, ссылаясь на состояние здоровья подозреваемого и риск его безопасности в СИЗО во время обстрелов.

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В общей сложности Насиров находится под стражей уже полтора года. В октябре 2022-го его взяли под стражу с залогом в 523 миллиона гривен. С тех пор меру пресечения неоднократно продолжали, но залог уменьшили почти в десять раз.

Дело Насирова: что известно

По версии следствия Насиров в течение 2015-2016 годов получил в свою пользу и в пользу третьих лиц свыше 722 млн. гривен взяток. Подозревается, что за эти средства бывший глава ГФС помог компаниям бизнесмена Олега Бахматюка в ускоренном режиме получить возмещение НДС.

Отметим, что Насиров также обвинен в эпизоде "газового дела" бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко с убытком на 2 млрд грн. В свою очередь, Бахматюк является подозреваемым в хищении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины VAB Банка.

Высший антикоррупционный суд 31 октября 2022 года избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 523,2 млн грн.

6 декабря 2023 года ВАКС оставил Насирова под стражей до 7 января 2024 года и уменьшил размер залога до 120,78 млн. грн.

2 февраля 2024 года НАБУ и САП передали дело Насирова в суд. Действия Насирова квалифицировали по ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему особо ответственное положение).