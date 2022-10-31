Экс-главу ГФС отправили под арест с залогом в 523 млн гривен

Высший антикоррупционный суд 31 октября избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 523,2 млн грн для бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, подозреваемого в получении 722 млн гривен неправомерной выгоды.

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Об этом сообщили пресс-службе САП и Центра противодействия коррупции.

Насирова пока отправили в СИЗО до 17 декабря 2022 года. В случае внесения залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей:

приходить к детективу, прокурору и в суд по первому вызову;

не уезжать из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего месяца проживания и работы;

воздерживаться от общения с другим подозреваемыми по делу и свидетелями;

сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины паспорт (паспорта) для выезда за границу;

носить электронное средство контроля (браслет).

Напомним, по версии следствия Насиров в течение 2015-2016 годов получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн гривен взяток. Подозревается, что за эти средства бывший глава ГФС помог компаниям бизнесмена Олега Бахматюка в ускоренном режиме получить возмещение НДС.

Отметим, что Насиров также проходит как обвиняемый по "газовому делу" бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко с убытком на 2 млрд грн. В свою очередь, Бахматюк является подозреваемым в хищении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины VAB Банка.