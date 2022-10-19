Экс-нардепу Микитасю сообщили о подозрении

Бывшему нардепу Максиму Микитасю, пытавшемуся подкупить мэра Днепра Бориса Филатова 18 октября, в тот же день сообщили о подозрении. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба НАБУ.

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Как выяснили следователи, Микитась предложил Филатову взятку за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса. Отметим, что проект реализуют за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития.

Бывший нардеп обещал предоставлять деньги по частям на протяжении действия проекта – до 2027 года.

Микитась предложил за такую "услугу" мэру 10% от стоимости проекта (220 млн евро), что составляет соответственно 22 млн евро.

"Это одна из рекордных сумм предлагаемой неправомерной выгоды, зафиксированной правоохранителями в Украине. Расследование этих фактов НАБУ начало по заявлению городского головы Днепра", - подчеркнули в НАБУ.

Обращаем внимание, что бывший нардеп также обвиняется в другом деле, расследованном НАБУ и САП, по факту завладения 81 млн грн средств Нацгвардии. Дело слушается в суде.

В НАБУ подчеркивают, что расследование было начато именно по заявлению Филатова, который впоследствии подтвердил это.

Кроме того, экспредседатель "Укрстроя" подозревается полицией в заказе в декабре 2020 года похищение в Киеве юриста и вымогание денег. В то время НАБУ, напротив, заступалось за Микитася, заявив, что тот является ценным обличителем с точки зрения получения показаний против высших украинских чиновников, в частности, нынешнего заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Последнему инкриминировали соучастие в даче Микитасем взятки за недостоверную экспертизу стоимости жилья в рамках вышеуказанного дела о квартирах для Нацгвардии.