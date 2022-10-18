Татаров получал от Микитася деньги на решение коррупционных вопросов - Майборода

Подробности о деятельности Татарова и Микитася были переданы правоохранительным органам. Об этом заявил генеральный директор компании "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода в интервью "Цензору"

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Как следует из заявления Майбороды, во время допроса он передал документы с подписью Татарова, подтверждающие факт получения денег от экс-нардепа Максима Микитася в 2014-2019 годах на решение коррупционных вопросов. Что именно за орган, проводивший допрос, он не называет, уточняя, что это "единственный из существующих в Украине, которому он доверяет".

Он сообщил, что сегодняшнего заместителя председателя Офиса Олега Татарова взяли в компанию "Укрбуд" только для решения определенных неюридических вопросов. "Как и большинству работников управляющего состава компании, Микитасю нужны были люди, которые в состоянии решать специфические вопросы непрофессионального направления. Так, Татаров мог решать все вопросы с силовыми структурами, Генеральной прокураторой, Антимонопольным комитетом и судами разных звеньев, что он и делал, получая за это определенное вознаграждение", - объяснил он.

По его информации именно благодаря Татарову Микитась на выгодных для себя условиях подписал инвестиционные соглашения на строительство жилья на землях МВД, а именно проекты: пр. Победы, 109; ул. Кутузова, ул. Заречное.

"Во-вторых, Татаров закрывал дела в структуре компании со стороны МВД. Третье - Татаров закрывал вопросы с Антимонопольным комитетом по Чернобыльским проектам и Шулявскому мосту. Четвертое - он решал вопрос в судах", - отметил Олег Майборода.

Напомним, в 2021 году бывший владелец "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась в интервью Украинской правде рассказывал, что заместитель главы Офиса президента Олег Татаров во время работы в Министерстве внутренних дел помог вернуть изъятые в ходе обысков средства компании "Укрбуд Девелопмент".

"Да, тогда помог. На определенных условиях вопрос возврата изъятых средств "Укрбуда" был решен", - заявил Микитась.

По его словам, до 2014 года Татаров был "влиятельным среди следователей МВД из-за его приближенности к руководству МВД".