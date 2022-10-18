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Татаров отримував від Микитася гроші на вирішення корупційних питань - Майборода
Подробиці щодо діяльності Татарова та Микитася були передані до правоохоронних органів. Про це заявив генеральний директор компанії "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода в інтерв’ю "Цензор"
Як слідує із заяви Майбороди, під час допиту він передав документи з підписом Татарова, що підтверджують факт отримання грошей від екс-нардепа Максима Микитася в 2014-2019 роках на вирішення корупційних питань. Що саме за орган, який проводив допит він не називає, уточнюючи, що це "єдиний із існуючих в Україні, якому він довіряє".
Він повідомив, що сьогоднішнього заступника голови Офісу Олега Татарова, взяли до компанії "Укрбуд" тільки для вирішення певних неюридичних питань. "Як і більшості працівників керуючого складу компанії, Микитасю потрібні були люди, які в змозі вирішувати специфічні питання нефахового напрямку. Так, Татаров мав змогу вирішувати всі питання із силовими структурами, Генеральною прокураторою, Антимонопольним комітетом і судами різних ланок, що він і робив, отримуючи за це певну винагороду", - пояснив він.
За його інформацією, саме завдяки Татарову Микитась на вигідних для себе умовах підписав інвестиційні угоди на будівництво житла на землях МВС, а саме проєкти: пр. Перемоги, 109; вул. Кутузова, вул. Зарічна.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"По-друге, Татаров закривав справи до структур компанії з боку МВС. Третє - Татаров закривав питання з Антимонопольним комітетом щодо Чорнобильських проєктів та Шулявського мосту. Четверте - він вирішував питання в судах", - зазначив Олег Майборода.
Нагадаємо, у 2021 році колишній власник "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась в інтерв'ю Українській правді розповідав, що заступник голови Офісу президента Олег Татаров у часи роботи в Міністерстві внутрішніх справ допоміг повернути вилучені під час обшуків кошти компанії "Укрбуд Девелопмент".
"Так, тоді допомогло. На певних умовах питання повернення вилучених коштів "Укрбуду" було вирішено", - заявив Микитась.
За його словами, до 2014 року Татаров був "впливовим серед слідчих МВС через його наближеність до керівництва МВС".