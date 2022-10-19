Екснардепу Микитасю повідомили про підозру

Колишньому нардепу Максиму Микитасю, який намагався підкупити мера Дніпра Бориса Філатова 18 жовтня, того ж дня повідомили про підозру. Про це 19 жовтня повідомила пресслужба НАБУ.

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Як з'ясували слідчі, Микитась запропонував Філатову хабар за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Зазначимо, що проєкт реалізують за кредитні кошти Європейського банку реконструкції і розвитку.

Колишній нардеп обіцяв надавати гроші частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року.

Микитась запропонував за таку "послугу" мерові 10% від вартості проєкту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро.

"Це одна з рекордних сум пропонованої неправомірної вигоди, зафіксованої правоохоронцями в Україні. Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою міського голови Дніпра", — підкреслили в НАБУ.

Звертаємо увагу, що колишнього нардепа також звинувачують в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП, за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії. Справа наразі слухається у суді.

В НАБУ підкреслюють, що розслідування розпочали саме за заявою Філатова, який згодом підтвердив це.

Крім того, ексголова "Укрбуду" підозрюється поліцією у замовленні в грудні 2020 року викрадення у Києві юриста та вимагання з нього грошей. Натомість тоді НАБУ, навпаки, заступалося за Микитася, заявивши, що той є цінним викривачем з погляду отримання свідчень проти вищих українських чиновників, зокрема нинішнього заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Останньому інкримінували співучасть у дачі Микитасем хабаря за недостовірну експертизу вартості житла в рамках вищевказаної справи про квартири для Нацгвардії.