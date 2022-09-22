"Київміськбуд" обіцяє добудувати будинки "Укрбуду"

Глава "Київміськбуду" заявив про те, що незважаючи на військовий стан та відсутність фінансування, роботи з добудови будинків "Укрбуду" ведуться і будуть завершені. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Добудова укрбудівських об'єктів доручена "Київміськбуду" президентом, Кабміном і мерією. І ми маємо намір виконати ці зобов'язання повною мірою! Чим і займаємося", - повідомив президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір.

Він зазначив, що на сьогоднішній день повністю або частково здано в експлуатацію 10 з 17 прийнятих ЖК. Один них - "Оберіг-2" - був зданий у 2022 році. Крім того, за останні півроку було введено в експлуатацію паркінги у трьох ЖК – "Шевченківський", "Фрідом" та "Поділ-град".

Паралельно ведуться роботи із завершення та подальшої здачі в експлуатацію ЖК "Гвардійський" та "Твін хаус". У найближчих планах у холдингової компанії "Київміськбуд" відновити будівництво ЖК "Кириловський Гай" та Lake House.

Він також зазначив, що зобов'язання щодо фінансування об'єктів, які на себе взяла компанія "Житло-Капітал", пов'язана з Максимом Микитасем, який раніше контролював "Укрбуд", не виконуються з лютого 2022 року.

"Фінкомпанія "Житло-Капітал" працювала з "Укрбудом", зобов'язана перераховувати гроші на будівництво цих об'єктів, але не робить цього з лютого! Вона управляє фондами фінансування будівництва, в які інвестори продовжують платити розстрочки по своїх об'єктах, але ці гроші до КМБ не доходять", - заявив Кушнір.

Девелопер зазначив, що спрогнозувати розвиток ситуації в країні зараз поки складно, але роботи ведуться стабільно.

Компанія "Укрбуд Девелопмент" раніше була одним із найбільших забудовників країни. Формально вона називалася державною, але була підконтрольна Максиму Микитасю, колишньому нардепу та колишньому президентові "Укрбуду". У 2019 році "Укрбуд" фактично припинив роботу. Офіс продаж компанії закрився, а на численних об'єктах припинилося будівництво. У зв'язку з величезною кількістю покупців квартир у недобудованих будинках "Укрбуду" в процес врегулювання втрутилася держава. "Київміськбуд" взявся за добудову об'єктів. Відносно Микитася було порушено кілька кримінальних справ. Справи стосувалися далеко не тільки ошуканих покупців квартир, а й будівництва Шулявського шляхопроводу в Києві, участі у будівництві об'єкту "Укриття" на ЧАЕС та будівництва квартир для Нацгвардії.

Сам Микитась звинувачував Олега Майбороду, гендиректора "Укрбуду" в організації незаконних схем і навіть заступника голови Офісу президента Олега Татарова, Майборода у свою чергу стверджував, що всі рішення приймав Микитась.