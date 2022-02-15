Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме
Категория
Промышленность
Дата публикации

На стройплощадках "Киевгорстроя" стабильно ведутся работы — Игорь Кушнир

На стройплощадках "Киевгорстроя" стабильно ведутся работы — Игорь Кушнир
Глава правления — президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир

Холдинговая компания "Киевгорстрой" продолжает работу в штатном режиме, работы на строительных площадках ведутся. 

Об этом на своей странице в Facebook написал глава правления — президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир. 

"Единственное, чего мы должны опасаться - это собственного страха. Я не открою секрет, если скажу, что война в Украине идет уже. 8 лет как. Никто не знает, будет эскалация или ситуация будет расшатываться месяцами, или вообще ничего не будет. Как бы ни случилось, на сегодняшний день:

1. На площадках компании работы ведутся.

2. "Киевгорстрой" — украинская компания! Весь состав высшей руководящей цепочки, со мной включительно, находится на рабочих местах. Мы в Украине! Продолжаем строить наш город!» - написал Игорь Кушнир.

Он так же отметил, что в условиях информационного нагнетания каждый должен продолжать заниматься своим делом.  

"Это сегодня необходимее, чем когда-либо. Лишний "шум" только заставляет нервничать. Так что работаем и не паникуем!» - считает глава «Киевгорстроя». 

Напомним, по результатам работы в 2021 году "Киевгорстрой" сдал в эксплуатацию 520 тыс. кв. м недвижимости. 

Автор:
Светлана Манько