На стройплощадках "Киевгорстроя" стабильно ведутся работы — Игорь Кушнир

Холдинговая компания "Киевгорстрой" продолжает работу в штатном режиме, работы на строительных площадках ведутся.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава правления — президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир.

"Единственное, чего мы должны опасаться - это собственного страха. Я не открою секрет, если скажу, что война в Украине идет уже. 8 лет как. Никто не знает, будет эскалация или ситуация будет расшатываться месяцами, или вообще ничего не будет. Как бы ни случилось, на сегодняшний день:

1. На площадках компании работы ведутся.

2. "Киевгорстрой" — украинская компания! Весь состав высшей руководящей цепочки, со мной включительно, находится на рабочих местах. Мы в Украине! Продолжаем строить наш город!» - написал Игорь Кушнир.

Он так же отметил, что в условиях информационного нагнетания каждый должен продолжать заниматься своим делом.

"Это сегодня необходимее, чем когда-либо. Лишний "шум" только заставляет нервничать. Так что работаем и не паникуем!» - считает глава «Киевгорстроя».

Напомним, по результатам работы в 2021 году "Киевгорстрой" сдал в эксплуатацию 520 тыс. кв. м недвижимости.