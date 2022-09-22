"Киевгорстрой" обещает достроить дома "Укрбуда"

Глава "Киевгорстроя" заявил о том, что не смотря на военное положение и отсутствие финансирования, работы по достройке домов "Укрбуда" ведутся и будут завершены. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"Достройка укрбудовских объектов поручена "Киевгорстрою" президентом, Кабмином и мэрией. И мы намерены выполнить эти обязательства в полной мере! Чем и занимаемся", — сообщил президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир.

Он отметил, что на сегодняшний день полностью или частично сдано в эксплуатацию 10 из 17 принятых ЖК. Один из них - "Оберег-2" - был сдан в 2022 году. Кроме того, за последние полгода были введены в эксплуатацию паркинги в трех ЖК – "Шевченковский", "Фридом", "Подол-град".

Параллельно ведутся работы по завершению и дальнейшей сдаче в эксплуатацию ЖК "Гвардейский" и "Твин хаус". В ближайших планах у холдинговой компании "Киевгорстрой" возобновить строительство ЖК "Кирилловский Гай" и Lake House.

Он так же отметил, что обязательства по финансированию объектов, которые на себя взяла компания "Житло-Капитал", связанная с Максимом Микитасем, ранее контроллировавшим "Укрбуд", не выполняются с февраля 2022 года.

"Финкомпания "Житло-Капитал" работавшая с"Укрбудом", обязана перечислять деньги на строительство этих объектов, но не делает этого с февраля! Она управляет фондами финансирования строительства, в которые инвесторы продолжают платить рассрочки по своим объектам, но эти деньги до КГС не доходят", — заявил Кушнир.

Девелопер отметил, что спрогнозировать развитие ситуации в стране в данный момент пока сложно, но работы ведутся стабильно.

Компания "Укрбуд Девелопмент" ранее была одним из крупнейших застройщиков страны. Формально она называлась государственной, но была подконтрольна Максиму Микитасю, бывшему нардепу и бывшему президенту "Укрбуда". В 2019 году "Укрбуд" фактически прекратил работу. Офис продаж компании закрылся, а на многочисленных объектах прекратилось строительство. В связи с гиганским количеством покупателей квартир в недостроенных домах "Укрбуда" в процесс урегулирования вмешалось государство. "Киевгорстрой" взялся за достройку объектов. В отношении Микитася были возбуждены несколько уголовных дел. Дела касались далеко не только обманутых покупателей квартир, но и строительства Шулявского путепровода в Киеве, участие в строителсьве объекта "Укрытие" на ЧАЭС и строительства квартир для Нацгвардии.

Сам Микитась обвинял Олега Майбороду, гендиректора "Укрбуда" в организации незаконных схем и даже замглавы Офиса президента Олега Татарова, Майборода в свою очередь утверждал, что все решения принимал Микитась