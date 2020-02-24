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"Киевгорстрой" начал достройку домов "Укрбуда"

Всего нужно спасти 24 незаконченных ЖК по всему Киеву

"Киевгорстрой" начал достройку домов "Укрбуда" "Киевгорстрой" начал достройку домов "Укрбуда"
Фото: Укрбуд Девелопмент

Холдинговая компания "Киевгорстрой" возобновила строительство и начала продажу недвижимости в жилых комплексах "Пектораль" и "Новомостицкий" в Киеве, которые ранее строил "Укрбуд". Об этом сообщает пресс-служба "Киевгорстроя".

ЖК "Пектораль" и "Новомостицкий" были приняты у "Укрбуда" , который в 2019 году приостановил строительные работы всех жилищных комплексов. В указанных ЖК не только начались строительные работы, но и начата продажа недвижимости. 

ЖК "Пектораль" — недострой на столичной Борщаговке, на бульваре Кольцова, 7а. 25-этажный дом не строили с лета 2019 года. А вот ЖК "Новомостицкий" в Подольском районе с переменным успехом возводили до начала 2019 года.  Именно за судьбу этого дома больше всего переживали инвесторы. Ведь недострой находится  в спальном районе Виноградарь,  недалеко от строящейся станции метро "Мостицкая", которую планируют открыть к концу 2021 года. 

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В "Киевгорстрое" также сообщили, что в активной фазе возобновления строительства находится 12 ЖК "Укрбуда" из 24. "И это всего за 2 месяца, хотя изначально компания обещала сроки в полгода. Конечно, впереди еще много работы, но "первый кирпич" уже заложен", — с оптимизмом заявил директор "Киевгостроя" Игорь Кушнир

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Также в строительной компании отметили, что уже к 1 марта 2020 года будет завершена передача еще 4 недостроенных ЖК от "Укрбуда". Правда, каких именно в компании не уточнили. 

Напомним, в декабре 2019 года строительная компания "Киевгорстрой" взялась достраивать дома "Укбуда". В тоже время директор "Киевгорстроя", Игорь Кушнир заявил, что холдинг не планирует тратить деньги собственных инвесторов на достройку домов компании "Укрбуд". Она будет привлекать кредиты и рассчитывают на помощь госорганов. Кредиты банков будут привлекаться под гарантии государства.

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