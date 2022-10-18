Микитася знову затримали: підозрюють у пропонуванні €22 мільйонів хабаря меру Дніпра

Національне антикорупційне бюро повідомляє, що 18 жовтня викрило колишнього депутата Верховної Ради та президента корпорації "Укрбуд" Максима Микитася на спробі підкупу за 22 мільйона євро міського голови Дніпра Бориса Філатова.

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За даними слідства, у жовтні екснардеп запропонував меру неправомірну вигоду за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Кошти він обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року.

"Лояльність" мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту, яка становила 220 мільйонів євро. Фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку.

Микитася затримали на гарячому і зараз вирішують питання про повідомлення йому про підозру. Попередня правова кваліфікація правопорушення – частина 4 статті 369 Кримінального кодексу. В НАБУ підкреслюють, що розслідування розпочали саме за заявою Філатова. Однак сам міський голова публічно затримання Микитася наразі не коментував.

Нагадаємо, що Микитась також є обвинуваченим в іншій справі НАБУ за фактом заволодіння 81 мільйона гривень коштів при заміні об'єкту будівництва житла для Національної гвардії. Справа наразі слухається у суді.

Крім того, ексголова "Укрбуду" підозрюється поліцією у замовленні в грудні 2020 року викрадення у Києві юриста та вимагання з нього грошей. Натомість тоді НАБУ, навпаки, заступалося за Микитася, заявивши, що той є цінним викривачем з погляду отримання свідчень проти вищих українських чиновників, зокрема нинішнього заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Останньому інкримінували співучасть у дачі Микитасем хабаря за недостовірну експертизу вартості житла в рамках вищевказаної справи про квартири для Нацгвардії.

Саме у справі про організацію викрадення людини в Києві Микитася заарештували прямо напередодні Нового року, але через два з половиною місяці, у березні 2021 року, йому вдалося вийти із СІЗО під нічний домашній арешт.