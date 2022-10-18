Микитася снова задержали: подозревают в предложении €22 миллионов взятки мэру Днепра

Национальное антикоррупционное бюро сообщает, что 18 октября разоблачило бывшего депутата Верховной Рады и президента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася на попытке подкупа за 22 миллиона евро городского головы Днепра Бориса Филатова.

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По данным следствия, в октябре экс-нардеп предложил мэру неправомерную выгоду за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса. Средства он обещал предоставлять по частям на протяжении действия проекта – до 2027 года.

"Лояльность" мэра экснардеп оценил в 10% от стоимости проекта, составившей 220 миллионов евро. Финансирование по проекту осуществляется на средства кредита Европейского банка реконструкции и развития.

Микитася задержали с поличным и сейчас решают вопрос о сообщении ему о подозрении. Предварительная правовая квалификация правонарушения – часть 4 статьи 369 Уголовного кодекса. В НАБУ подчеркивают, что расследование было начато именно по заявлению Филатова. Однако сам мэр публично задержание Микитася пока не комментировал.

Напомним, что Микитась также является обвиняемым по другому делу НАБУ по факту завладения 81 миллиона гривен средств при замене объекта строительства жилья для Национальной гвардии. Дело сейчас слушается в суде.

Кроме того, экс-глава "Укрбуда" подозревается полицией в заказе в декабре 2020 года похищения в Киеве юриста и вымогательства у него денег. Однако в то время НАБУ, напротив, заступалось за Микитася, заявив, что тот является ценным обличителем с точки зрения получения показаний против высших украинских чиновников, в частности, нынешнего заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Последнему инкриминировали соучастие в даче Микитасем взятки за недостоверную экспертизу стоимости жилья в рамках вышеуказанного дела о квартирах для Нацгвардии.

Именно по делу об организации похищения человека в Киеве Микитася арестовали прямо в канун Нового года, однако через два с половиной месяца, в марте 2021 года, ему удалось выйти из СИЗО под ночной домашний арест.