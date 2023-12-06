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Взятка в 722 млн грн: экс-главу Государственной фискальной службы Насирова оставили под стражей
Высший антикоррупционный суд оставил экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, подозреваемого в получении более 722 млн грн неправомерной выгоды, под стражей до 7 января 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
Отмечается, что 6 декабря 2023 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционные жалобы стороны защиты на определение ВАКС от 9 ноября 2023 года о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для бывшего председателя ГФС Украины до 7 января 2024 года.
"По результатам рассмотрения коллегия судей оставила без удовлетворения апелляционные жалобы стороны защиты, а определение ВАКС без изменений", - говорится в сообщении ВАКС.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.
В ВАКС напомнили, что Насиров подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.
Дело Насирова
По версии следствия Насиров в течение 2015-2016 годов получил свыше 722 млн гривен взяток. Подозревается, что за эти средства бывший глава ГФС помог компаниям бизнесмена Олега Бахматюка в ускоренном режиме получить возмещение НДС.
Отметим, что Насиров также обвиняется в эпизоде "газового дела " бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко с убытком на 2 млрд грн. В свою очередь, Бахматюк является подозреваемым в хищении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины VAB Банка.
Высший антикоррупционный суд 31 октября 2022 года избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 523,2 млн грн.