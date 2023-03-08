Дело Насирова: ВАКС заочно арестовал Бахматюка

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка. Его подозревают в даче взятки экс-председателю ГФС Украины Роману Насирову и его советнику.

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Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В САП не называют имя арестованного, однако из заявления Олега Бахматюка стало известно о его заочном аресте.

"Решение о моем заочном аресте по делу Насирова является грубым нарушением международного права и бессмысленным продолжением попыток НАБУ обвинить меня хоть в чем-то", - говорится в заявлении Бахматюка.

По данным САП, 7 марта судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ избрал Бахматюку меру пресечения в виде содержания под стражей.

После его задержания и доставки к месту проведения досудебного расследования судья решит вопрос применения этой меры пресечения.

Следствие установило, что в течение 2015-2016 годов тогдашний глава Государственной фискальной службы Роман Насиров получил от агробизнесмена Олега Бахматюка более 722 млн гривен взятки. Неправомерная выгода была предоставлена за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 млрд гривен.

Действия фигурантов квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

владельца агрохолдинга (Бахматюка) – по ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу);

бывшего главы ГФС (Насирова) – по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом);



советника экс-главі ГФС – по ч. 5 ст. 27 (пособничество), ч. 4 ст. 368.



Напомним, в октябре 2022 года НАБУ при процессуальном руководстве САП сообщило о подозрении в получении взятки экс-председателю ГФС Роману Насирову и его советнику. Тогда же о подозрении в подкупе заочно сообщили и владельцу агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.

В конце октября эксглава Государственной фискальной службы Роман Насиров был отправлен под арест с залогом в размере 523,2 млн гривен.