ВАКС постановил принудительный привод нардепа Пашковского по делу незадекларированной квартиры

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) постановила осуществить привод народного депутата Украины, обвиняемого в декларировании заведомо недостоверных данных. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Осуществление привода поручено детективам Национального антикоррупционного бюро. Нардеп должен быть доставлен на заседание в четверг, 9 марта, в 12:30.

"Интерфакс-Украина" отмечает, что речь идет о депутате от фракции "Слуга народа" Максиме Пашковском.

По данным следствия, в декларации за 2020 год он не указал квартиру стоимостью около 2 млн грн, которую он арендовал в течение года.

Напомним, что ранее суд трижды признавал причины неявки Пашковского в суд неуважительными. Депутата обязывали уплатить штрафы за игнорирование заседаний.

31 января, после очередной неявки нардепа, ВАКС принял решение осуществить привод обвиняемого в Винницкий городской суд для участия в заседании в режиме видеоконференции или обеспечить участие Пашковского путем применения его собственных технических средств.