- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
ВАКС постановил принудительный привод нардепа Пашковского по делу незадекларированной квартиры
Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) постановила осуществить привод народного депутата Украины, обвиняемого в декларировании заведомо недостоверных данных. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Осуществление привода поручено детективам Национального антикоррупционного бюро. Нардеп должен быть доставлен на заседание в четверг, 9 марта, в 12:30.
"Интерфакс-Украина" отмечает, что речь идет о депутате от фракции "Слуга народа" Максиме Пашковском.
По данным следствия, в декларации за 2020 год он не указал квартиру стоимостью около 2 млн грн, которую он арендовал в течение года.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что ранее суд трижды признавал причины неявки Пашковского в суд неуважительными. Депутата обязывали уплатить штрафы за игнорирование заседаний.
31 января, после очередной неявки нардепа, ВАКС принял решение осуществить привод обвиняемого в Винницкий городской суд для участия в заседании в режиме видеоконференции или обеспечить участие Пашковского путем применения его собственных технических средств.