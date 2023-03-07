ВАКС ухвалив примусовий привід нардепа Пашковського у справі незадекларованої квартири

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалила здійснити привід народного депутата України, якого звинувачують у декларуванні свідомо недостовірних даних. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Здійснення приводу доручено детективам Національного антикорупційного бюро. Нардепа мають доставити на засідання у четвер, 9 березня, о 12:30.

"Інтерфакс-Україна" зазначає, що йдеться про депутата від фракції “Слуга народу” Максима Пашковського.

За даними слідства, у декларації за 2020 рік він не зазначив квартиру вартістю близько 2 млн грн, яку він орендував протягом року.

Нагадаємо, що раніше суд тричі визнавав причини неявки Пашковського до суду неповажними. Депутата зобов'язували сплатити штрафи за ігнорування засідань.

31 січня, після чергової неявки нардепа, ВАКС ухвалив здійснити привід обвинуваченого до Вінницького міського суду для участі у засіданні в режимі відеоконференції або забезпечити участь Пашковського шляхом застосування його власних технічних засобів.