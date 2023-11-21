Словацькі перевізники заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною

Спілка перевізників Словаччини розпочала страйк на україно-словацькому кордоні, внаслідок чого був заблокований рух вантажівок через пункт пропуску “Вишнє Нємецке”. Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

"На території Словаччини перевізники блокують рух вантажного автотранспорту через пункт пропуску "Вишнє Нємецке". За інформацією від Прикордонної поліції Словацької Республіки, сьогодні з 13:30 розпочалося блокування руху вантажівок, що рухаються в напрямку словацького пункту пропуску "Вишнє Нємецке", суміжному з українським пунктом пропуску "Ужгород", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, захід з блокуванням вантажівок на україно-словацькому кордоні ініціювала та проводить Спілка перевізників Словаччини. Про терміни блокування наразі невідомо.

Станом на 14:30 території Словаччини перед пунктом пропуску "Вишнє Нємецке" в напрямку України перебувало близько 300 вантажівок. Водночас пропуск легкових автомобілів та автобусів здійснювався у штатному режимі.

Словацькі перевізники долучилися до страйку польських колег

Польські перевізники 6 листопада розпочали страйк на кордоні з Україною внаслідок чого була заблокована робота кількох прикордонних переходів на українсько-польському кордоні: КПП "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Протестуючи вимагають повернення дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, яка діяла до укладення угоди про "транспортний безвіз" з ЄС. Наразі дія документа продовжена до кінця червня 2024 року.

19 листопада на кордоні з Польщею утворився величезний затор в майже 3000 вантажівок. Водночас Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило Штаб допомоги українським водіям. Ключова задача штабу – забезпечити людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним.

Разом з цим через складну ситуацію на українсько-польському кордоні виникла складна ситуація з пропуском в Україну гуманітарних вантажів та пального. За повідомленнями в ЗМІ польські прикордонники не пропускають в Україну вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу від Червоного Хреста. Крім того, цистерни із нафтопродуктами, газом та іншими небезпечними речовинами зупинені та знаходяться на переповнених паркінгах та узбіччях доріг.

Через складну ситуацію на кордоні в країні також виникла проблема з поставками пального автотранспортом, яка найбільш гостро відчувається на ринку автогазу. Через це на минулому тижні(13-19 листопада) на ринку навіть виник точковий дефіцит цього виду пального.

Як писало словацьке видання Pravda, про наміри долучитися до польских колег Спілка автоперевізників Словаччини(UNAS) заявила ще 13 листопада. Вимоги UNAS такі самі як і у поляків, а саме скасування транспортного безвізу та повернення до дозвільної системи. Водночас в Міністерстві транспорту Словаччини схоже також намагаються ініціювати перегляд Транспортного безвізу.

"На даний час у всьому Європейському Союзі існує угода про те, що дозволи не потрібні до 30 червня 2024 року. На початку грудня у Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів, де міністр транспорту запропонує переглянути це рішення. Масове збільшення кількості перевезень на території Євросоюзу українськими перевізниками відбувається за рахунок європейських перевізників, що негативно впливає на економіку Євросоюзу", - цитує словацьке видання Pravda заяву Міністерства транспорту Словаччини.