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Граница Украины снова блокируется со словацкой стороны
На территории Словакии началось блокирование движения грузовиков через пункт пропуска "Вишне Немецке", который смежный украинскому пункту пропуска "Ужгород". Об этом 1 декабря сообщили в Госпогранслужбе Украины.
Отмечается, что акцию, сроки которой пока не известны, проводят представители Союза перевозчиков Словакии.
Протестующие обещают не блокировать перевозки гуманитарной помощи, других важных грузов, живых животных, горючего и охлажденных грузов.
Остальные товары на выезд из Словакии будут пропускаться в ограниченном количестве – по четыре грузовика в час. На въезд в Словакию движение не будет заблокировано. Также не будет ограничений для движения легковых автомобилей и автобусов.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Блокада границы: требования протестующих
Протесты на границе с Украиной начались 6 ноября в Польше. Местные перевозчики заблокировали движение грузовиков на нескольких пунктах пропуска. Причиной указали чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.
Среди требований, в частности, называлось возвращение разрешительной системы для украинских перевозчиков на пересечение границы с Польшей, которая была отменена с началом "транспортного безвиза" в июне 2022 года.
Перевозчики Словакии поддержали польских коллег и устроили "тестовую" блокаду на пункте "Вишне Немецкое" 16 ноября. Тогда акция длилась один час.
Через несколько дней спустя, 21 ноября, там началась новая забастовка. Но уже утром 22-го ГПСУ сообщила о разблокировке границы.