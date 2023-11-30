Польше грозит судебная процедура из-за ситуации на границе с Украиной

Еврокомиссия может начать судебную процедуру против Польши из-за бездействия правительства касательно блокады границы с Украиной со стороны протестующих. Об этом заявила еврокомиссар по транспорту Адина Велян, передает RMF24.

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“Мы с самого начала этого протеста участвовали и пытались обсудить его со всеми вовлеченными сторонами. Нет доброй воли в поиске решения. Это моя сегодняшняя оценка, и это почти полное отсутствие участия польских властей.

Говорю это потому, что польские власти должны следить за соблюдением закона на этой границе… Я поддерживаю право людей протестовать по всему ЕС, но Украина, которая сейчас находится в состоянии войны, не может стать заложницей блокады наших внешних границ”, – сказала она.

Еврочиновник рассказала, что существует перечень технических мер, которые можно принять, но они должны выполняться и их должна согласовать польская сторона.

"Мы продолжаем диалог, но оставляем за собой право вмешиваться как Еврокомиссия с даже инициацией процедуры нарушения против тех, кто не соблюдает правила и не применяет закон", - добавила Велян.

Страйк в Польше: требования протестующих

6-го ноября польские перевозчики начали страйк на границе с Украиной, фактически заблокировав границу для грузовиков впунктах "Краковец – Корчова", "Ягодин – Дорохуск" и "Рава-Русская – Хребенне",пропуская только одно такое транспортное средство в час. Позже был заблокирован и пункт "Медика – Шегини".

Перед стартом протеста перевозчики обещали пропускать гуманитарные и военные грузы, автобусы и автотранспорт.

Причиной страйка организаторы называли чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Среди требований, в частности, называлось возвращение разрешительной системы для украинских перевозчиков на пересечение границы с Польшей, которая была отменена с началом "транспортного безвиза" в июне 2022 года.

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач заявлял, что разблокировка границы будет обсуждаться уже с новым правительством Польши.

Тем временем польское правительство выдвинуло свое предложение: от Украины хотят отмены обязательной регистрации пустых грузовиков в "єЧерге" по меньшей мере на двух пунктах пропуска. Там убеждены, что введение электронной очереди значительно увеличило время ожидания на границе для пустых польских грузовиков, что повлияло на конкурентоспособность компаний, которым принадлежит транспорт.

Источник фото: ua.depositphotos.com