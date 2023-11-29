Перевозчики Польши обещают не блокировать другие пункты пропуска

Польские перевозчики не будут распространять блокаду границы с Украиной еще на два пункта пропуска – в Нижанковичах и Зосине.

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Соответствующая договоренность были достигнута на встрече министра инфраструктуры Польши Алвином Гаядгуром с представителями транспортной отрасли, сообщили в пресс-службе правительства страны.

Глава Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта Вальдемар Ящур по результатам переговоров сказал, что протестующие не планируют прекращать страйк. Однако они отказались от того, чтобы распространить его на другие пункты пропуска границы, хотя это уже готовилось.

"Мы также готовы рассмотреть возможность смягчения формы нашего протеста, если государство усилит эффективный контроль грузовиками, за въезжающими в Польшу", – сказал он.

А Гаядгур отметил, что со стороны правительства есть готовность принять неотложные меры, чтобы удовлетворить требование усиленного контроля.

Забастовка в Польше: требования протестующих

6-го ноября польские перевозчики начали страйк на границе с Украиной, фактически заблокировав границу для грузовиков в пунктах "Краковец – Корчова", "Ягодин – Дорохуск" и "Рава-Русская – Хребенне", пропуская только одно такое транспортное средство в час. Позже был заблокирован и пункт "Медика – Шегини".

Перед стартом протеста перевозчики обещали пропускать гуманитарные и военные грузы, автобусы и автотранспорт.

Причиной страйка организаторы называли чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Среди требований, в частности, называлось возвращение разрешительной системы для украинских перевозчиков на пересечение границы с Польшей, которая была отменена с началом "транспортного безвиза" в июне 2022 года.

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач заявлял, что разблокировка границы будет обсуждаться уже с новым правительством Польши.

Тем временем польское правительство выдвинуло свое предложение: от Украины хотят отмены обязательной регистрации пустых грузовиков в "єЧерге" по меньшей мере на двух пунктах пропуска. Там убеждены, что введение электронной очереди значительно увеличило время ожидания на границе для пустых польских грузовиков, что повлияло на конкурентоспособность компаний, которым принадлежит транспорт.