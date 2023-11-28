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Польское правительство выдвинуло требования к Украине для снятия блокады на границе
Польское правительство предлагает отменить обязательную регистрацию грузовиков в электронной очереди на двух пунктах пропуска: Зосин - Устилуг и Нижанковичи - Мальховице.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Польши.
Отмечается, что министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик обратился к вице-премьеру Украины Александру Кубракову с просьбой отменить обязательную регистрацию в системе "Єчерга" транспортных средств, которые возвращаются из Украины в ЕС без груза по крайней мере на двух пунктах пропуска Зосин – Устилуг и Нижанковичи. Мальховите.
В правительстве Польши заявили, что введение электронной очереди значительно увеличило время ожидания на границе для пустых польских грузовиков, что повлияло на конкурентность принадлежащих им компаний.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Поэтому Адамчик призвал срочно принять меры по выполнению требований польских автоперевозчиков, за которые отвечает украинская сторона.
Польский министр выразил надежду, что правительство Украины примет это обращение и предпримет соответствующие действия, которые будут "направлены на благосостояние украинских и польских водителей, перевозчиков и предпринимателей из других секторов экономики".
Также Адамчик обратился к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен с просьбой поддержать его обращение к правительству Украины по поводу деактивации системы электронной очереди.
Кроме того, польский министр призвал комиссара ЕС по транспорту Адину Валеан создать общий комитет для анализа влияния соглашения о либерализации транспортных перевозок с Украиной на рынок автомобильных перевозок ЕС.
Отмена этого соглашения является основным требованием польских протестующих.
Напомним, ранее в Мининфраструктуры Украины заявили, что будут обсуждать разблокирование границы с Польшей уже с новым правительством соседней страны. Хотя на парламентских выборах в Польше победила провластная партия "Право и справедливость", ей не хватит голосов для формирования коалиции. Поэтому возможность создать новое правительство имеют оппозиционные политсилы, которые уже подписали коалиционное соглашение. Реальная смена правительства в Польше ожидается в середине декабря.
Забастовка польских перевозчиков
Польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать акциями протеста работу КПП "Корчёва - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин", требуя возвращения разрешительной системы пропуска украинских перевозчиков в Польшу, действовавшую до заключения соглашения о "транспортном безвизе" с ЕС. Действие документа продлено до конца июня 2024 года.
Украина официально отказалась даже обсуждать возможность выполнения требования протестующих с 6 ноября польских перевозчиков о возвращении от действующего "транспортного безвиза" к разрешительной системе грузовых перевозок.
В ходе переговоров 15 ноября между министерствами инфраструктуры Украины и Польши, а также директоратом Еврокомиссии по транспорту и мобильности были наработаны предложения по решению вопроса. Но польские протестующие их не согласовали.
Если польские власти не решят вопрос блокирования пунктов пропуска на границе с Украиной, Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, поскольку польские власти обязаны обеспечить товаропоток из Украины по коридорам солидарности.
Польские перевозчики планируют блокировать движение грузовиков через самый большой пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинской границе до 1 февраля.