Польское правительство выдвинуло требования к Украине для снятия блокады на границе

Польское правительство предлагает отменить обязательную регистрацию грузовиков в электронной очереди на двух пунктах пропуска: Зосин - Устилуг и Нижанковичи - Мальховице.

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Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Польши.

Отмечается, что министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик обратился к вице-премьеру Украины Александру Кубракову с просьбой отменить обязательную регистрацию в системе "Єчерга" транспортных средств, которые возвращаются из Украины в ЕС без груза по крайней мере на двух пунктах пропуска Зосин – Устилуг и Нижанковичи. Мальховите.

В правительстве Польши заявили, что введение электронной очереди значительно увеличило время ожидания на границе для пустых польских грузовиков, что повлияло на конкурентность принадлежащих им компаний.

Поэтому Адамчик призвал срочно принять меры по выполнению требований польских автоперевозчиков, за которые отвечает украинская сторона.

Польский министр выразил надежду, что правительство Украины примет это обращение и предпримет соответствующие действия, которые будут "направлены на благосостояние украинских и польских водителей, перевозчиков и предпринимателей из других секторов экономики".

Также Адамчик обратился к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен с просьбой поддержать его обращение к правительству Украины по поводу деактивации системы электронной очереди.

Кроме того, польский министр призвал комиссара ЕС по транспорту Адину Валеан создать общий комитет для анализа влияния соглашения о либерализации транспортных перевозок с Украиной на рынок автомобильных перевозок ЕС.

Отмена этого соглашения является основным требованием польских протестующих.

Напомним, ранее в Мининфраструктуры Украины заявили, что будут обсуждать разблокирование границы с Польшей уже с новым правительством соседней страны. Хотя на парламентских выборах в Польше победила провластная партия "Право и справедливость", ей не хватит голосов для формирования коалиции. Поэтому возможность создать новое правительство имеют оппозиционные политсилы, которые уже подписали коалиционное соглашение. Реальная смена правительства в Польше ожидается в середине декабря.

Забастовка польских перевозчиков

Польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать акциями протеста работу КПП "Корчёва - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин", требуя возвращения разрешительной системы пропуска украинских перевозчиков в Польшу, действовавшую до заключения соглашения о "транспортном безвизе" с ЕС. Действие документа продлено до конца июня 2024 года.

Украина официально отказалась даже обсуждать возможность выполнения требования протестующих с 6 ноября польских перевозчиков о возвращении от действующего "транспортного безвиза" к разрешительной системе грузовых перевозок.

В ходе переговоров 15 ноября между министерствами инфраструктуры Украины и Польши, а также директоратом Еврокомиссии по транспорту и мобильности были наработаны предложения по решению вопроса. Но польские протестующие их не согласовали.

Если польские власти не решят вопрос блокирования пунктов пропуска на границе с Украиной, Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, поскольку польские власти обязаны обеспечить товаропоток из Украины по коридорам солидарности.

Польские перевозчики планируют блокировать движение грузовиков через самый большой пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинской границе до 1 февраля.