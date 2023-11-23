"Время на компромиссы исчерпано": Украина по желанию будет эвакуировать водителей, застрявших на польской границе

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры приступило к сбору данных для дальнейшей эвакуации украинских водителей с польской границы, где польские перевозчики блокируют движение грузовиков. Об этом сообщил на Facebook-странице замминистра Сергей Деркач.

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"У нас уже исчерпалось время на согласование компромиссов. Сейчас наши водители при минусовой температуре страдают от действий нескольких людей, заблокировавших границу с согласия местных властей. Мы несколько раз поднимали вопрос на рабочем и официальном уровнях о питании, дежурстве скорых, пожарных машин, надлежащих санитарных условиях – этого всего нет", - указал чиновник.

По его словам, украинская сторона видит сообщения о согласовании продолжения протеста со стороны местных властей, потому анонсирует, что "будет вывозить всех", кто выразит такое желание. Форма же для записи доступна по ссылке.

Кроме того, Украина инициирует создание мониторинговой группы на границе со стороны Европейского союза, предлагая официально фиксировать ситуацию перед пунктами пропуска.

В частности, такая группа могла бы мониторить пропускаются ли опасные грузы, как пересекает границу гуманитарная помощь, а главное – в каких условиях уже более двух недель находятся украинские водители. Официальное письмо с таким предложением уже направлено.

"За последние три недели вопрос блокады поднимался на всех возможных уровнях: десятки писем, встреч. Мы предложили ряд компромиссов, польское правительство и Еврокомиссия их знают. Но договориться о чем-то возможно только тогда, когда есть желание договариваться, а не только желание блокировать границу", - добавил Деркач.

Напомним также, что ранее Федерация работодателей Украины и Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины выступили с инициативой направить на польско-украинскую границу представителей Красного Креста и спасателей из-за угрозы здоровью украинских водителей.

В свою очередь, посольство Украины направило властям Польши требование вмешаться в ситуацию, предприняв "решительные действия по разблокированию" пунктов пропуска, в том числе и потому, что ограничение движения грузовиков польскими протестующими создает угрозу жизни и здоровью людей, простаивающих в очередях. Поводом для отправки ноты в МИД Польши стала смерть на ее территории уже второго украинского водителя, ожидавшего прохождения границы.

Забастовка польских перевозчиков на границе

Напомним, что с 6 ноября представители польских перевозчиков заблокировали движение грузовиков через пункты пропуска "Корчова - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин".

Они, в частности, выдвинули требование о возврату к разрешительной системе пропуска украинских перевозчиков в Польшу, действовавшей до заключения соглашения о "транспортном безвизе" с ЕС. На данный момент действие этого документа продлено до конца июня 2024 года. Минвосстановления Украины еще в начале акции отказалось даже обсуждать возможность выполнения этого условия, тем не менее попытки переговоров на разных уровнях по разрешению ситуации предпринимались.

В ходе переговоров 15 ноября между министерствами инфраструктуры Украины и Польши, а также генеральным директоратом Еврокомиссии по транспорту и мобильности были наработаны предложения по решению вопроса. Однако на них не согласились польские протестующие.

С 23 ноября блокировка движения фур началась и на пункте пропуска "Медыка - Шегини": там акцию начали представители польского движения "Обманутое село". Пока протест будет длится с 10 до 21 часа, однако с 27 ноября его угрожают сделать круглосуточным. В свою очередь, польские перевозчики планируют заблокировать еще один КПП – "Мальховице – Нижанковичи".